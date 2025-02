O britanică s-a îndrăgostit iremediabil de România și nu a mai plecat: „Aici curge viața așa cum este, nu ți se zice cum, când și ce să faci tot timpul"

Delia Burnham a fost invitată în emisiunea "Departe de România", moderată de Gabriel Nuță-Stoica, unde a explicat cum a ajuns să se stabilească în România și de ce nu s-ar mai întoarce în Anglia.

Delia a fost pasionată de călătorii de mică, mai exact de când a început să învețe limbi străine.

„Eu de când am putut să învăț limbi străine, am studiat și germană, și franceză, și latină, și japoneză și mereu am vrut să umblu și să plec din UK. Nu a fost deloc, cum să zic, nu m-am simțit așa acasă. Eram curioasă, voiam să văd restul lumii. Până la 18 ani am fost în Japonia, în Spania, în Germania, stătusem deja de două ori în schimb școlar în Germania. Voiam să văd altceva. La 18 ani am fost în Praga și în Budapesta, la 20 de ani în Croația dar mi se păreau toate ca în vest.”, spune ea.

Cum a ajuns Delia Burnham în România

Delia a venit pentru prima dată în România în anul 2002, alături de fratele ei și o prietenă. Dorința de a explora locuri autentice și „sălbatice” a condus-o spre Europa de Est, iar recomandările unor prieteni austrieci au făcut-o să aleagă România.

„Anul trei din facultate am stat în Viena, am lucrat ca asistentă de limba engleză. Și eu și o prietenă de-a mea ne-am gândit că vrem să vedem altceva, altceva din Europa, dar diferit față de ce știm noi. Și am întrebat niște prieteni austrieci unde să mergem în Europa de Est, unde este natural, autentic și mai sălbatic, dar în sensul pozitiv, nu așa ordonat, așa controlat, cum e în vest. Și amândoi, separat, au zis să mergem în România că acolo găsim ce căutăm. Și așa a fost. Am stabilit că mergem vreo 10 zile în România.”, explică aceasta.

Ajunsă în București cu trenul de noapte din Viena, prima impresie a fost una surprinzător de plăcută.

„Mi-a plăcut. Mi-aduc aminte că era o profesoară mai conservatoare cu care lucram și i-am zis că mă duc în România. Era o austriacă și mi-a zis: „România? E periculos acolo.” Și când am ajuns în București și am văzut cum e lumea pe aici și cum mă simțeam, am râs. Am zis ce-i asta? Oamenii chiar habar n-au cum e aici și au tot felul de preconcepții absurde despre România. Eu mă simțeam foarte bine, complet în siguranță. Mi-a plăcut ce am văzut, a fost fix ce trebuia. Eu m-am simțit din prima foarte relaxată, bine primită aici. Îmi plăcea. Și prietenilor mei care au fost aici le-a plăcut foarte mult. Pentru asta am venit și am găsit aici ce îmi plăcea mie. Era altfel. Era mai viu, mai multă viață, oamenii mai veseli, mai degajați. Asta căutam eu.”, mai spune ea.

Diferențele dintre Vest și Est

Delia Burnham a remarcat rapid diferențele culturale în ceea ce privește stilul de viață.

"Ce am văzut eu în România este că fluxul natural al vieții încă curge. În alte părți totul este atât de controlat de stat, de niște chestii artificiale. Aici curge viața așa cum este în manifestarea ei naturală. Îți dai seama că trebuie niște reguli într-o societate și trebuie gestionate și organizate niște lucruri, dar nu prea mult. Pentru că ți se restrânge foarte mult din libertatea personală. ", mai spune ea.

Pentru Delia, România reprezintă un loc unde se simte liberă: "Cine a stat în restul lumii, în Europa de Vest sau în State, știu foarte bine ce zic. Acolo nu poți să te miști fără să fii filmat. Toate acțiunile tale sunt controlate și sunt foarte multe lucruri interzise. În Vest, s-au săturat să aibă toată viața lor supravegheată, controlată și să ți se zică cum să faci, când să faci, ce să faci tot timpul."

Delia Burnham: „Poate a fost destinul...”

După prima vizită, Delia a revenit în România de mai multe ori, iar în 2004 a decis să se stabilească definitiv. "Poate a fost destinul. Al doilea prenume al meu este Lavinia. Lavinia a fost străbunica mea și cred că am stat șapte zile fără prenume că nu puteau să se hotărască ce nume să-mi dea. Poate că trebuia să primesc unul care este potrivit și pentru România, că se gândeau la unul galez, pe care nu poate să-l pronunțe nimeni."

Un alt aspect care a contribuit la decizia de a rămâne în România a fost sentimentul de libertate pe care l-a regăsit aici. "Am rămas în România pentru că este un loc în care se prețuiește libertatea. Libertatea este importantă aici și cred din ce în ce mai mult, că oamenii resimt asta în alte locuri din lume."

