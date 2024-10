Valentin-Ilie Făgărășian, vicepreședintele Comisiei pentru comunitățile de români din diaspora: „Românii din afara țării sunt cei mai mari investitori în economia românească”

Valentin-Ilie Făgărășian, vicepreședintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării din Camera Deputaților, a fost unul dintre invitații de seamă la cea de-a VI-a ediție a dezbaterii „Tradiții românești în diaspora”. Evenimentul, organizat cu scopul de a aduce în discuție modalitățile prin care tradițiile și obiceiurile românești pot fi păstrate și transmise generațiilor următoare din diaspora, a fost moderat de Gabriel Nuță-Stoica și a beneficiat de prezența unor invitați de prestigiu, printre care scriitorul și realizatorul Flaviu Predescu.

Românii din diaspora – păstrători ai tradițiilor

În cadrul dezbaterii, Gabriel Nuță-Stoica a subliniat importanța construirii unei viziuni colective asupra viitorului tradițiilor românești în diaspora, subliniind necesitatea ca acestea să nu fie doar păstrate, ci și îmbogățite. Întrebarea principală la care invitații au răspuns a fost „Cum putem nu doar să păstrăm, ci și să îmbogățim tradițiile și obiceiurile, făcându-le mai relevante pentru noile generații din diaspora?”

Moderatorul Gabriel Nuță-Stoica a deschis discuția prin sublinierea importanței continuității tradițiilor și a culturii românești în rândul românilor care trăiesc în afara granițelor țării. Acesta a vorbit despre provocările cu care se confruntă comunitățile românești în menținerea identității culturale, având în vedere diversitatea de influențe la care sunt expuși românii în țările gazdă.

Gabriel Nuță-Stoica: „Iată că am ajuns la finalul acestei serii, la cea de-a șasea ediție a „Tradiții românești în diaspora”. Alături de mine în studio este și Flaviu Predescu scriitor și realizator emisiuni DCNews și Știri Diaspora.

Flaviu Predescu: „Europa ca o casă cu mai multe camere”

Scriitorul și realizatorul Flaviu Predescu a vorbit despre importanța unității în diversitate, accentuând impactul pe care aderarea României la spațiul Schengen îl poate avea asupra consolidării diasporei românești.

Flaviu Predescu: „Mă bucur să fim cu toți împreună. Iată că s-a ajuns și la finalul acestui proiect care s-a întins pe o durată de patru luni cu multe idei discutate. Mi s-a părut un proiect de importanță vitală, a scos la iveală foarte bune idei. Aproape fiecare emisiune a contribuit cu câte ceva la conturarea unei imagini a relației românilor între ei, în mediile în care activează, în țările în care trăiesc. Aproape că n-au mai existat granițe. Profit de ocazie și spun că odată cu implementarea măsurii Schengen-ului, a intrării în Schengen-ul terestru, cred că diaspora română se poate consolida și mai mult pentru că recent am fost într-o călătorie scurtă și am văzut cu ochii mei beneficiul ăsta al Schengen-ului aerian. Absolut am crezut că am greșit ceva, că am luat-o pe ușa alăturată, dar de fapt arată cât de mult înseamnă Europa unită. Europa ca o casă, Europa cu o casă cu mai multe camere, unitatea în diversitate despre care se tot vorbește. Avem comunități peste tot pe glob, astfel încât românul, indiferent unde se află să aibă un statut respectat și să contribuie atât la comunitatea din țară în care trăiește cât și în beneficiul țării din care provine, adică din România.”

Flaviu Predescu a adus în discuție și statutul copilului născut în diaspora, care se află la intersecția dintre două culturi – cea a țării gazdă și cea a României.

„Aș mai atinge doar un subiect pentru că sunt mulți invitați și numeroși și valoroși în același timp, statutul copilului care se naște în străinătate într-o familie de români. Acesta devine un fel de punct central, un obiectiv al unei poate viitoare abordări într-un alt context, într-un nou proiect sau în funcție de lucrurile care mai apar și care conturează ideea de complementaritate. Românii nu trebuie să mai gândească în sensul sunt ori cu cei din țara în care mă aflu ori cu țara mea, ci suntem complementari, adică să arătăm și autoritățile arată că acesta este un mare avantaj de a aparține celor două culturi, din țara în care te afli și cultura pe care tu o ai. Și această complementaritate dacă va fi legiferată cumva sau înțeleasă în cel mai bun sens cred că va aduce mari beneficii României pentru că avem oameni atât de inteligenți încât efectiv îți dă sentimentul că lucrurile merg de la sine pentru că ei se potrivesc în ideile lor, fiecare pe unde se află. Și asta mă bucură foarte foarte mult.”, spune el.

Valentin-Ilie Făgărășian: „Diaspora este o parte esențială a națiunii române”

Următorul invitat al emisiunii a fost Valentin-Ilie Făgărășian, Vicepreședinte al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din Camera Deputaților, care a subliniat importanța diasporei românești în păstrarea și promovarea tradițiilor și culturii românești.

„Aș vrea să pornesc de la un concept pe care l-a menționat Flaviu Predescu în cuvântul său de deschidere, acela de unitate în diversitate și aș vrea să vă întreb ce soluții sunt pentru continuitatea și relevanța tradițiilor românești în diaspora, având în vedere acest concept de care am menționat.”, spune Gabriel Nuță-Stoica.

Valentin-Ilie Făgărășian: „Iată, zilele astea mă aflu în Sardinia este o insulă a Italiei o insulă foarte frumoasă, unde avem peste 30.000 de români care trăiesc și muncesc. De aceea, bineînțeles că noi încercăm să facem în așa fel încât tradițiile, cultura, limba română să fie cunoscute inclusiv pe insulă. Cum? Prin întâlnirile pe care le facem prin asociațiile care aici sunt foarte active și de fiecare dată organizează niște tradiții atunci când este ziua României, atunci când sunt sărbătorile de Crăciun, sărbătorile de Paști, copiii merg la biserică și învață tot felul de lucruri, cum sunt colindele. Astea sunt toate lucruri care, de fapt, nu fac altceva decât să ducă mai departe atât cultura, atât limba română, cât și tradițiile românești.

Este clar că după cum bine știm cu toții diaspora este o parte aș putea să spun esențială a națiunii române deoarece românii care trăiesc în diaspora și știm cu toții că avem peste 5 milioane de persoane, încă nu avem numărul exact, dar ei contribuie semnificativ la economia României prin remitențele pe care le aduc și miliardele de euro care anual intră în țară.

Noi trebuie să dăm un pic mai multă importanță, din punctul meu de vedere, pe această tema. Este clar că trebuie să facem în așa fel încât să ne menținem atât limba cât și tradițiile în afara țării și bineînțeles să facem în așa fel încât cei care doresc să se întoarcă să îi ajutăm să se întoarcă către case.”, spune el.

Problema reprezentării românilor din diaspora

Una dintre temele principale discutate de Valentin-Ilie Făgărășian a fost insuficiența reprezentării românilor din diaspora în Parlamentul României.

Gabriel Nuță-Stoica: Este foarte clar românii pleacă de aici cu bagaj pleacă cu anumite obiceiuri deja formate. Ei respectă anumite tradiții, însă deja vorbim de o generație de români născuți acolo în diaspora. Ce credeți că putem face la nivel de autorități ca să ajungem mai ușor la ei, ca să ajungem mai repede și până la urmă să putem să îi învățăm tradițiile și să se respecte în continuare tradițiile și obiceiurile dincolo de ce învață în familie?

Valentin-Ilie Făgărășian: „Știți că din punctul ăsta de vedere de foarte multe ori avem instituțiile statului care ne ajută, cum este Institutul Cultural Român, cum o să fie în viitor centrele comunitare, care abia aștept să începem deschiderea acestor centre comunitare. Cred că un lucru care este foarte esențial și pe care l-am discutat de mai multe ori este reprezentarea actuală în Parlamentul Român.

În prezent, noi. românii care trăim în afara țării, suntem reprezentați de doar șase parlamentari, patru deputați și doi senatori și este clar că prin timpul care ni se acordă noi o să putem să mergem în comunitățile române să discutăm despre aceste probleme, să discutăm despre cum putem să menținem limba română. Este insuficient la șase parlamentari și cred că având în vedere și Constituția României noi la ora actuală dacă nu greșesc, reprezentăm cam undeva la 0,12% în Parlamentul României.

Vă dați seama că suntem cea mai mare circumscripție și ar trebui să fie reprezentată și conform Constituției într-un mod diferit. Am încercat în acest mandat să facem proiecte legislative prin care să se mărească numărul de parlamentari, nu am reușit, sperăm că pe mandatele viitoare să reușim să facem treaba asta pentru că este esențial să putem să ne sprijinim românii din diaspora să avem și o reprezentare corectă în Parlamentul României.

Este clar că avem nevoie de o reformare a sistemului electoral pentru diaspora și cred că este necesar. Sistemul actual de reprezentare cum spuneam necesită o reformă urgentă și având în vedere numărul mare de români care trăiesc în afara țării Parlamentul României ar trebui să ofere cel puțin 20 de locuri pentru diaspora dar cred că inițial și dacă s-ar dubla numărul ar fi un pas important pentru noi.”.

Investițiile românilor din diaspora în economia românească

Un alt aspect important pe care l-a subliniat Valentin-Ilie Făgărășian a fost rolul crucial pe care românii din diaspora îl joacă în dezvoltarea economică a României.

Valentin-Ilie Făgărășian: „Trebuie să ținem cont și de faptul că diaspora joacă un rol important inclusiv în dezvoltarea României în sistemul economic. Și bineînțeles că noi românii din diaspora, pentru că eu am 32 de ani de când trăiesc în diaspora, sunt în momentul de față în Sardinia, deși trăiesc la Roma, dar cred că trebuie să ținem cont de investițiile pe care le fac românii și inclusiv faptul că ei în loc să-și petreacă concediile așa cum fac alții să plece în alte țări, să viziteze, ei în momentul când au vacanțele, în special cele din vară, ei vin în România și își petrec vacanțele alături de rude bineînțeles cheltuindu-și din sumele pe care le pun deoparte în economia românească.

În momentul când ei intră în țară deja își merg la bar și își cumpăr o cafea, o parte din acei bani se după către bugetul de stat, atunci când își fac plinul cu benzină, cu motorină cu combustibil toate aceste sume pe care ei le cheltuie, o parte din acele sume se duc către bugetul de stat. Să nu uităm și faptul că mulți dintre ei și-au cumpărat sau și-au construit case în România, unde nu trăiesc decât rudele lor, prieteni sau sunt chiar închiriate. O parte din acele sume intră la bugetul de stat, de aceea cred că trebuie să dăm importanță faptul că românii din diaspora sunt cei mai mari investitori în economia românească.”, încheie acesta.

