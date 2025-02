O britanică a vizitat zeci de țări, dar a ales România. „Este limba în care îmi exprim sufletul”

Gabriel Nuță-Stoica, gazda emisiunii, a deschis discuția cu o întrebare despre cum a perceput britanica tranziția către viața din România, la începutul anilor 2000.

„România este civilizație, dar în alt fel”

„Personal, n-am avut niciun fel de problemă, pentru că sunt destul de flexibilă. Eu am mai stat și în Austria, și în Germania, și în Franța înainte să stau în România. Și mie îmi place. Îmi place să mă adaptez unde sunt, pentru că este și un semn de respect pentru locul în care ești”, a răspuns Delia.

Ea a mărturisit că, odată ajunsă în România, a descoperit valori umane care îi lipseau în alte țări occidentale. „Ce am găsit eu în România, la nivel uman, omenie, astea-s civilizații, după părerea mea. Aici, pentru mine, oamenii s-au comportat atât de frumos cu mine, ce nu s-a întâmplat în alte țări, unde sunt oamenii foarte egoiști, aroganți, îndreptățiți. Aici am găsit oameni foarte frumoși, sufletiști”

Delia a povestit că, în primul an petrecut în România, a lucrat ca asistentă de limba engleză într-un liceu din Buzău, unde a avut parte de experiențe care i-au schimbat percepția despre români și despre România.

„În primul an am fost asistentă de limba engleză într-un liceu. Tot așa, eram un pic înfuriată atunci să aud chestiile astea. Și am zis, măi, nu știți cât de frumos este să fii în România. Și cât de valoroasă este țara asta în care poți să îți pui legume în grădină și poți să te duci la piață să mănânci lucruri naturale.”, își amintește Delia.

Provocarea de a învăța limba română

O altă provocare a fost limba română, însă Delia a mărturisit că a învățat-o cu ușurință, fiind deja obișnuită cu limbile străine.

„Poate că sunt eu o excepție din rândul englezilor. Eu vorbeam oricum foarte bine germană, cam așa cum vorbesc românește vorbeam și germană. Am fost pasionată de mică de limbi străine. Eu când am ajuns aici îmi cumpărasem deja un ghid, pentru mine, să învăț deja un pic românește pe drum și în primele săptămâni”, a spus ea.

Pentru a-și perfecționa cunoștințele de limba română, Delia a colaborat cu o profesoară de latină care nu vorbea engleză, participând la meditații de două ori pe săptămână. „Aveam caietul meu de vocabular, mă uitam la televizor, la lucruri subtitrate în română, din engleză, germană, franceză. Mă mai uitam și la chestii românești. Eu eram obișnuită oricum să învăț limbi străine”, a explicat Delia.

„Româna este limba în care îmi exprim sufletul”

Cu toate că unele combinații de sunete rămân provocatoare, Delia se simte mai confortabil vorbind românește decât engleză.

„Româna este o limbă pe care am ales-o eu să o învăț. O vorbesc cu drag și parcă acolo se exprimă cel mai bine sufletul meu. Română e fluidă, melodioasă. E foarte frumos să auzi cum se cântă în românește, orice fel de cântec, nu contează că e pop sau că e muzică populară. E foarte frumos să auzi limba română cântată”, a concluzionat ea.

Delia Burnham a concluzionat că pentru ea România nu a fost doar o destinație turistică, ci un loc în care autenticitatea și căldura umană au transformat țara străină într-un adevărat „acasă”.

