”Singurul lucru de care mă bucuram era când plecam în România”. Cum este, cu adevărat, viața unui român în Anglia/ Andrei: Numai omul acela își poate da seama despre ce vorbesc

Andrei a plecat în Anglia în urmă cu 16 ani. Mărturisește că nu s-a bucurat de traiul în Marea Britanie: ”Eu, muncind mereu și fiind stresul de bărbat în casă, n-am avut timp să mă bucur de foarte multe lucruri. Îmi pare rău, dar a trebuit tot timpul să aduc bani în casă. Nu am avut un job sigur și mereu a trebuit să caut de muncă, tot timpul am avut stresul, nopți nedormite în care m-am gândit că trebuie să plătesc chirie, am familie, am copii, tot timpul a trebuit să muncesc ca să-mi întrețin familia. Nu m-am bucurat foarte tare de statul în Anglia”.

Citește și: EXCLUSIV În 2009, magazinele și frizeriile pakistanezilor dădeau speranță românilor din Anglia. Ce a găsit Andrei în UK acum 16 ani: ”Nu mi-am dat seama ce înseamnă să pleci”

Andrei mai spune că s-a mai lovit de o problemă în Marea Britanie: vremea. ”Acolo ploua foarte mult. Și erai într-o depresie dimineața când te trezeai să mergi la muncă, luam trenul... Acum, eu când vorbesc despre construcții... Numai un om care a lucrat poate înțelege lucrurile astea, numai un om care stă în Anglia, are familie, copii și încearcă să aducă bani în casă, numai omul acela își poate da seama despre ce vorbesc”.

”Singurul lucru de care mă bucuram era când plecam în România” mărturisește Andrei. El spune că 80% dintre români lucrau prin agenții în Anglia, pe proiecte limitate în câteva luni, iar instabilitatea era poate cel mai stresant factor.

Vezi mai mult în video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News