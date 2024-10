Românii din diaspora, interesați să discute cu parlamentarii. Dacă îi găsesc. Hurban: "Ne-au dus cu zăhărelul" - VIDEO

Invitat în emisiunea "România are nevoie de tine, implică-te", Claudiu Hurban, reprezentant al Asociației Diaspora Civică Berlin, a explicat că interacțiunea dintre parlamentarii români și comunitățile din diaspora rămâne insuficientă, deși unele inițiative civice au încercat să faciliteze dialogul.

În emisiunea moderată de jurnalistul Bogdan Bolojan, Hurban a dat exemplul unui eveniment organizat în Berlin, la care nu toate partidele politice au dat curs invitațiilor de a interacționa direct cu alegătorii.

Bogdan Bolojan: "Voi ați interacționat cu parlamentarii de diaspora? I-ați văzut? Ați discutat?"

"Am avut câteva evenimente. Adică și informale și formale. Să-ți dau un exemplu, ceva ce am făcut și la alegerile precedente și acum la alegerile europarlamentare. Am făcut un eveniment de tip town hall în care am lansat invitații către toate partidele democratice de la noi care aveau candidați la europarlamentare. Am organizat undeva, i-am pus pe o scenă și au purtat o discuție. Publicul a fost foarte încântat.

S-a putut intra în detalii. Practic am oferit platforma în care ei să poată să-și vină, să vină să-și prezinte programul și în același timp cei cărora le cer votul să poată să interacționeze direct cu ei. Și asta mi s-a părut un exercițiu foarte bun în sensul că a fost așa, a avut substanță, discuția a fost intensă, oamenii s-au ascultat unii pe alții.

Oamenii au fost interesați să vină și să discute cu ei. A fost foarte bine primit. Bineînțeles că au fost partide care nu au catadixit să răspundă deloc la invitații. Au fost partide pe care ne-au dus cu zăhărelul. Nu mă apuc să dau nume, dar le știm. M-am bucurat de cei care au venit.

Le-am oferit și publicului, și candidaților o platformă unde se poate interacționeze. Și la urmă urmează. Dezbaterea cred că e esențială", spune Claudiu Hurban.

Despre Departamentul Românilor de Pretutindeni: "E importantă munca pe care o fac"



Referitor la reprezentarea românilor din diaspora, Hurban a fost întrebat despre Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, care a fost redus la statutul de departament. El a subliniat că, deși un minister ar putea avea un impact mai mare, cel mai important este ca activitatea să fie eficientă.

"Probabil că dacă ar fi ridicat la rang de minister, poate ar avea un impact mai mare.

Așa e la nivel de secretar de stat. Dar cred că important e munca pe care o fac. Asta e. La urmă, că e departament, că e minister, importantă e munca pe care o fac și am văzut câteva destule inițiative lăudabile. Și noi am lucrat o dată cu ei. Chiar de două ori, dar pe același proiect. Cu Harta Diasporei. Atât timp cât aș fac treaba și lucrurile merg, că e departament, că e minister, mie personal mi-e cam tot una", mai spune Hurban.

