Contribuția uriașă a diasporei în România. Iulian Lorincz: "Asta înseamnă că le pasă, poate vor să se întoarcă la bătrânețe"

Lorincz a vorbit despre rolul diasporei în economia României. El a subliniat că românii din afara țării sunt cei mai mari investitori „străini” ai României: au trimis constant sume de bani uriașe acasă, depășind chiar fondurile europene primite de România.



„E foarte interesant să facem o legătură cu banii pe care îi trimit românii din afara țării în țară. Cel mai mare investitor „străin” al României este românul care a plecat în străinătate. Românii care au plecat la muncă în afara țării au trimis, de când am aderat la Uniunea Europeană, mai mulți bani decât am primit noi de la Uniunea Europeană.



Asta înseamnă că le pasă, trimit bani acasă pentru că au familie, poate vor să își facă o casă să se întoarcă la bătrânețe, dar există ideea asta de a se întoarce acasă. Aceasta e o implicare directă din punct de vedere economic. Evident că fizic, oamenii se implică în comunitatea lor, dacă au un job, sau prieteni, evident că se implică în comunitatea de acolo”, continuă el.







Implicarea românilor din Diaspora în viața politică și socială





Deputatul USR a evidențiat și rolul important pe care românii din Diaspora îl pot juca în viața politică și socială a țării, aducând cu ei idei și modele de succes din țările în care trăiesc. Lorincz a oferit exemplul propriei sale experiențe din Spania, unde a văzut cum funcționează sistemele bine puse la punct și cum aceste idei pot fi implementate și în România.



„Nu văd nicio problemă ca cel care locuiește în afara granițelor țării și are niște idei mai moderne de digitalizare, de exemplu vede la primărie în satul din Franța în care locuiește și uite ce bine funcționează. Dacă el vine cu ideile alea și într-un sat din România și vorbește cu primarul este foarte bine pentru că îi propune niște idei pe care le-a simțit pe propria piele.







Un parcurs politic motivat de dorința de schimbare





„Viața mea în Spania a fost foarte frumoasă, toată familia mea este acolo. Eu am terminat facultatea de arhitectură, m-am angajat ca arhitect în Spania, dar urmăream politica din România. În 2016 m-am înscris la un newsletter, m-a contactat cineva și mi-a zis că nu aveau pe nimeni în Spania, USB se face USR și m-au rugat să îi ajut. Am început să ajut de atunci, am făcut toată partea grafică a unei campanii, am mai ajutat pe la design, m-am implicat mult. Eram foarte puțini atunci în USR, dar după ce am băgat 30-40 de parlamentari în 2016 am fost implicat în continuare în activitatea filialei diaspora, până în 2020 când am decis că trebuie să merg mai departe.



Arhitectura m-a învățat că pot schimba viața oamenilor în bine, iar politica poate să facă asta și mai bine. În momentul în care ai putere de decizie, poți influența niște lucruri. Noi am reușit să digitalizăm serviciile consulare și există un ordin de ministru care poate fi actualizat și peste șase luni și peste un an și vor mai exista servicii care vor fi online, chestiunea asta o să aibă un impact foarte mare pentru românii din afara granițelor țării.



Sper ca în viitor să existe un titlu de călătorie, dacă ți s-au furat sau ai pierdut actele, nu mai ai nimic, nici pașaport, nici act de identitate, nu mai poți călători în România, dar ți se oferă un titlu de călătorie, care este gratuit ți-l dă pe loc la consulat. Dar îl poți primi online și te întorci cu el în țară să-ți refaci actele”, încheie Lorincz.

