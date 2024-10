Succes românesc la Istanbul: Cursurile de limbă și cultură românească, cele mai populare

"Cursurile de limbă, cultură și civilizație românească sunt cele mai bine primite de către publicul turcesc. Am ajuns în ultimii doi ani să fim reprezentanța culturală cu cei mai mulți cursanți turci care învață limba română, din rândul institutelor culturale române din străinătate. E un curs bine gândit și sistematizat, atât în formă fizică, cât și online. Cursurile noastre de limbă aduc și o sumă considerabilă pe care o trimitem în România, ceea ce este un lucru foarte bun pentru noi, să îmbinăm toate lucrurile, iar limba, cultura și civilizația românească să fie predate în condițiile cele mai bune. Chiar a fost o discuție între un oficial turc și un director dintr-un institut cultural străin. Directorul respectiv a spus că nu el este pe primul loc, ci institutul cultural român are cei mai mulți cursanți. Asta denotă că avem o acțiune de diplomație activă prin cursurile de limbă, cultură și civilizație românească, foarte benefică relațiilor noastre," a spus Dragoș Tiberiu Niță în cadrul emisiunii "Tradiții românești din diaspora," moderată de jurnalistul Flaviu Predescu.

"Aici este un mixt: sunt multe ingrediente care contribuie la succesul unui program, unui proiect, pentru ca el să fie foarte bine primit în spațiul respectiv. Este vorba și despre relațiile foarte bune cu autoritățile turce și competențele profesorilor noștri de limba și literatura română, dar și persuasiunea noastră de a ne poziționa și de a înțelege foarte bine spațiul în care ne desfășurăm activitatea. Calibrarea acțiunii de diplomație culturală ține de un management pe care îl desfășor împreună cu colegii mei, fiind și eu parte a echipei pe care o am aici, la Istanbul."

Săptămâna culturală românească de la Istanbul



Întrebat despre cel mai complex eveniment organizat în ultima perioadă, directorul ICR Istanbul a răspuns:

"Este foarte greu să fac o ierarhizare, pentru că fiecare program, proiect pe care-l desfășor are o anumită valoare culturală și un standard ridicat, care necesită, într-adevăr, multă muncă. Având în vedere că echipa este mică, dar este foarte, foarte dinamică. Văd niște imagini care ne-au onorat într-un mod cu totul și cu totul special. Este vorba despre săptămâna culturală românească, care s-a desfășurat în perla culturii turcești a perioadei contemporane pe care o traversează Republica Turciei. Este vorba despre Atatürk Kültür Merkezi, care nu a permis niciodată unei țări străine să-și promoveze țara și cultura. Am fost prima națiune care a primit anul trecut această oportunitate, sperăm ca și alții să primească, și am desfășurat, exact anul trecut, săptămâna culturală românească.

O surpriză pe care am făcut-o atunci autorităților turce a fost să deschidem săptămâna culturală românească cu o expoziție de artă contemporană. Iată că ingredientele de diplomație culturală poate că au contribuit și contribuie de fiecare dată. Este vorba despre valoarea culturală pe care România o are. Am făcut o șezătoare românească senzațională, putem spune. Am avut concerte în deschidere de muzică clasică, cu muzica lui Dimitrie Cantemir, dirijori de origine română."

