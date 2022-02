Războiul din Ucraina în imagini. Oameni îngroziți, răniți și copii nevinovați. Unii se ascund, alții fug cu tot cu animale - GALERIE FOTO

Ucraina a fost invadată de Rusia. Scene cu adevărat dramatice au fost surprinse la granița cu România. Poliția națională a Ucrainei spune că au loc atacuri în toată țara. Autoritățile au declarat că au înregistrat 203 incidente de la începutul zilei, când Moscova și-a lansat incursiunea. Există victime, atât în rândul militarilor, cât și în cel al civililor. Clădiri distruse, străzi afectate de bombardamente și chiar aeroporturi. Încă de dimineața presa din Ucraina scria că oamenii încearcă să fugă din fața războiului care a îngrozit o lume întreagă. În Kiev oamenii au fost fotografiați în timp ce se ascundeau la metrou, de frica posibilelor bombardamente, alții urmăreau cu sufletul la gură știrile închiși în casă, iar pe străzi erau ambuteiaje la ieșirea din oraș, ucrainenii încercând să părăsească de urgență Kievul. Vezi foto AICI.

O altă galerie foto cu situația din orașele Ucrainei poate fi văzută AICI.

Imaginile de groază arată efectele devastatoare ale războiului lui Vladimir Putin, când civilii au fost lăsați plini de sânge și plângând pe cei dragi pierduți. Fotografiile de la atacurile aeriene din întreaga Ucraină arată costul uman deja dezastruos al invaziei ruse care a lăsat lumea uluită.

Se raportează că cel puțin 10 civili au fost deja uciși, dar se așteaptă că acest număr va crește pe fondul invaziei la scară largă. Într-un atac, forțele lui Putin au bombardat un bloc de apartamente, lăsând mulți locuitori însângerați și ucigând un băiat de 15 ani.





Șeful ONU pentru refugiați, Felippo Grandi, a declarat că războiul va avea consecințe umanitare „devastatoare”. El a cerut țărilor vecine să mențină granițele deschise pentru cei care fug de violență.



"Consecințele umanitare asupra populațiilor civile vor fi devastatoare. Nu există câștigători în război, dar nenumărate vieți vor fi sfâșiate. Viețile și infrastructura civilă trebuie protejate.", a spus el.



The Sun a publicat imagini dramatice, cu oameni plini de sânge. Atenție, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Fotografiile pot fi văzute AICI.

Pe chipul oamenilor se poate citi teama, disperarea. Mulți au luat tot ce au putut și au plecat din zonele periculoase. Mai jos vedeți imagini cu bătrâni, copii, tineri și animale. Oamenii au câteva bagaje, dar nu și-au uitat animalele de companie acasă. Ucrainenii încearcă să ajungă în zone sigure.

Și jurnalistul Vitalie Cojocari a publicat pe contul său de Facebook mai multe fotografii și filmări din Ucraina.

"Cum trăiesc ucrainenii atacul rusesc?Războiul declarațiilor dintre Rusia și Ucraina!Oamenii au coborât în metroul din Kiev, dar și în alte orașe ucrainene în timpul atacurilor aeriene. Суспільне. Харків spune că imaginile sunt de astăzi, din metroul din Harcov, din stația Pușkin.În Kiev răsună sirenele. Ucrainenii stau la coadă pentru a dona sânge, așa cum se vede în poza publicată de bloggerul rus Varlamov. În orașul Liubomli, Regiunea Volânsk, aproape de granița cu Bielorusia, câțiva ucraineni și-au văzut mașinile strivite de șenilele tehnicii militare rusești, transmite Ucraina 24.Ministerul de Externe Ucrainean ar fi cerut statelor lumii să rupă relațiile diplomatice cu Rusia. Cehia refuză să le mai dea vize cetățenilor ruși, spune Ria Novosti.Мinisterul de Externe Rus ar fi spus în răspuns că în aceste momente nu are loc un război cu Ucraina, ci o încercare a Rusiei de a preîntâmpina un război mondial, arată Ria Novosti.

Între timp, au loc lupte grele în localitatea Schastie(Fericire în română) și Stanița Lugansk, transmite Unian, care spune că soldații ruși au încercat să rupă apărarea ucraineană, dar nu ar fi reușit. Ministerul Apărării din Rusia spune însă că împotriva trupelor rusești ar lupta doar forțele voluntare naționaliste, iar armata regulată ar evita conflictul și ar căuta să se predea. Acest lucru este negat de Ministerul Apărării din Ucraina, care susține că soldații ucraineni nu cedează și luptă dârz ”împotriva invadatorilor”. Ambele părți publică imagini cu aparate de zbor doborâte de propriile forțe militare. Ambele părți au recunoscut că au avioane proprii distruse în lupte. Doar că Ministerul rus al Apărării spune că SU-25 s-a prăbușit din cauza unei erori de pilotaj. Pilotul s-a catapultat și ar fi fost evacuat.", scrie Vitalie Cojocari.

Atenție! Alte imagini care vă pot afecta emoțional!

Alte imagini cu ucraineni care fug din calea războiului pot fi văzute AICI.

Între timp, armata ucraineană a anunțat că are în custodie mai mulți militari ruși, dintre care doi s-ar fi predat, iar restul sunt din elicopterul rus lovit în apropierea capitalei Kiev.

„Soldații Brigăzii 93 Mecanizate au capturat doi ocupanți ruși, aceștia erau din Regimentul 423 Pușcași Motorizat Yampol, unitatea militară 91701”, a anunțat Armata ucraineană.

Soldiers of the 93rd Mechanized Brigade captured two Russian occupiers, they were from 423rd Yampol Motorized Rifle Regiment, military unit 91701. pic.twitter.com/UJzypYXWmm