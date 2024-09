Eugen Terteleac: „Trebuie să oferim copiilor români din străinătate posibilitatea să studieze materiile specific românești și din altă țară”

În cadrul emisiunii „România are nevoie de tine, implică-te!”, moderată de Bogdan Bolojan, a fost abordată o întrebare care stă pe buzele multor români din diaspora și nu numai: „Dacă două milioane de români s-ar întoarce brusc în țară, ar avea România capacitatea să le ofere un loc de muncă și să-i integreze rapid pe piața muncii?”



Eugen Terteleac, președintele Asociației Românilor din Italia, a răspuns la această întrebare cu un punct de vedere clar: România ar trebui să aibă un plan concret pentru astfel de situații, însă, în prezent, lucrurile nu sunt suficient de bine organizate.





România are nevoie de un plan de rezervă





„Cred că România ar trebui să aibă tot timpul un plan de acest gen, pentru că se poate întâmpla orice”, a subliniat Terteleac, aducând în discuție experiența pandemiei de COVID-19, care a arătat cât de greu este pentru migranți să fie departe de casă. Mulți români, în acea perioadă, și-ar fi dorit să se întoarcă în România, însă au întâmpinat dificultăți în a-și regăsi locul în țară, atât din punct de vedere profesional, cât și social.



Terteleac a punctat că România se confruntă cu o criză a forței de muncă în diverse domenii și proiecte importante de interes național stagnează din lipsa acesteia. În același timp, românii din străinătate așteaptă oferte concrete din partea statului român, însă aceste oferte nu par să vină.



„România ar trebui să aibă un plan de rezervă și pentru o întoarcere masivă a românilor, dar în special cred că ar trebui să ne concentrăm pe nevoile reale pe care le are România acum. Vorbim de o criză a forței de muncă în mai multe domenii de activitate, stagnează proiecte mari de interes național pentru că lipsește forța de muncă și totodată românii din străinătate așteaptă oferte de acasă concrete din partea statului român. Deci ceva nu funcționează”, a afirmat el.



Președintele Asociației Românilor din Italia a propus un program direct și permanent al statului român pentru reîntoarcerea românilor și sprijinirea acestora în reintegrare.



„Un program direct și permanent al statului român pentru reîntoarcere și pentru sprijinirea românilor din străinătate ar putea să controleze orice tip de fenomen și acela de întoarcere acasă. N am putea spune că se întorc românii fără ca cineva să știe. Când există un program avem exact elementele la îndemână și control asupra situației”, mai spune Terteleac.







Problema nu este doar locul de muncă





Bogdan Bolojan a continuat discuția întrebând dacă românii din diaspora vor doar posibilitatea de a ocupa rapid un loc de muncă bine plătit sau dacă sunt și alte aspecte care îi împiedică să se întoarcă. Terteleac a răspuns că problema locului de muncă ar fi „cea mai mică problemă”, întrucât cererea în țară este mare. Totuși, românii au nevoie de soluții mai complexe.



Un exemplu elocvent este dificultatea familiilor de a-și reintegra copiii în sistemul școlar românesc.



„Românii din străinătate au nevoie și de alte soluții la problemele cu care se confruntă pentru a se întoarce acasă. Dau un exemplu: familiile de români care au copii și trebuie să îi reintegreze în sistemul școlar în România nu o pot face pentru că nu există un program clar și transparent prin care elevii români din străinătate pot recupera anumite materii sau să se reintegreze mai simplu în sistemul românesc de învățământ.



Asta este o mare problemă, mulți dintre compatrioții noștri se simt condamnați să rămână în străinătate, în țările în care ei trăiesc până când copiii își termină studiile elementare și mai departe pentru studiile universitare pot accesa mai ușor România”, a explicat Terteleac.



Această lipsă de suport educațional îi determină pe mulți părinți să rămână în străinătate până când copiii își termină studiile, în special studiile elementare.







Echivalarea studiilor - un obstacol major





Un alt subiect delicat abordat în cadrul discuției a fost echivalarea studiilor. Mii de copii români născuți și educați în străinătate nu studiază în mod automat anumite materii considerate obligatorii în România, cum ar fi geografia, istoria și limba română. Aceasta reprezintă o barieră în calea reintegrării lor în sistemul educațional românesc.



„Avem în Italia vreo 300 de mii de copii care s-au născut aici, au crescut în Italia și studiază în sistemul de învățământ italian și aceștia nu pot de azi pe mâine indiferent de nevoile pe care le au părinții nu pot fi mutați imediat pentru că ei nu au studiat anumite materii care sunt obligatorii în România, cum ar fi geografia, istoria, limba română, ei nu le studiază în străinătate și nu pot să se întoarcă acasă să își continue studiile în țară”, mai declară Terteleac.



El a propus ca soluție organizarea de cursuri în format electronic pentru aceste materii, astfel încât copiii români din străinătate să poată studia facultativ materiile necesare pentru a fi la zi cu sistemul educațional din România.



„Soluția pe care noi ma propus-o de-a lungul timpului este să organizăm cursuri pentru aceste materii în format electronic și să le oferim românilor din străinătate posibilitatea să studieze aceste materii facultativ, dar care să le permită să aibă studiile la zi. În orice situație ei pot să se întoarcă de la o zi la lata să se transfere într-o școală din România”, a subliniat Terteleac.







Importanța păstrării identității culturale





În final, Terteleac a vorbit despre importanța păstrării tradițiilor, obiceiurilor și culturii românești în diaspora. El a menționat că, deși există un interes din partea românilor din străinătate de a menține vie legătura cu România, acest lucru nu poate fi realizat fără instrumente educaționale adecvate.



„Eu personal care am copii sunt direct interesat ca cei mici să studieze aceste materii la distanță, să aibă acces la aceste materii, pentru că nu poți să spui românilor din străinătate să mențină tradițiile, obiceiurile și cultura dacă nu ai instrumente de studiu, prin care să îi formezi și să îi ții la zi cu aceste materii”, încheie Terteleac.

