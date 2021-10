„Din punctul meu de vedere, e o cacealma politică! Marți (n.r. la moțiune), în primul rând, nimeni nu a câștigat absolut nimic, în special românii, care nu au o viață mai bună începând de aseară sau de azi. Era previzibilă căderea Guvernului, numai un individ cu zero capacitate de înțelegere politică și cred că și economică, așa cum este Florin Cîțu, putea crede că are șanse. Mi-au zis câțiva prieteni aseară că Iohannis era supărat, pentru că nu a crezut că va pica Guvernul. Sunt convins că știa că va pica Guvernul. Are suficiente informații ca președinte al României și știa că va pica Guvernul. E unul dintre cele două planuri pe care le-a avut Iohannis probabil și înainte de acest scandal. A avut două obiective importante: să preia controlul PNL, prin Cîțu, care e foarte obedient. Și al doilea: să nu ajungă în funcții de conducere în parchetele din România niște procurori care ar fi umblat să deschidă sau redeschidă anumite dosare”, a spus Liviu Dragnea.

„Ce se va întâmpla în continuare? Am auzit că PSD a anunțat că încă nu știe dacă merge la consultări la Cotroceni... Nu știe pentru că așteaptă să zică Iohannis ce să facă. Propunerea de alegeri anticipate mi se pare de un cinism îngrozitor”, a subliniat Liviu Dragnea.

„E bine că acest Guvern a picat, practic nu era un Guvern, era o adunătură de interese. Dar, când depui o moțiune, este important să ai și pasul următor, adică să-ți asumi guvernarea!”, a mai spus, în cadrul interviului de la DCNewsTV, Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea, la DC News (Miercurea Neagră) cu Ciuvică și Chirieac

Guvernul Cîțu a fost demis în Parlament cu 281 de voturi

Guvernul Cîțu a fost demis după ce marți 281 de parlamentari au votat pentru moțiunea de cenzură a PSD. Este vorba despre senatori și deputați de la PSD, USR și AUR. Pentru a fi aprobată, moțiunea avea nevoie de 234 de voturi.

Președintele Klaus Iohannis va convoca partidele la consultări abia săptămâna viitoare, pentru a le da timp să se întrunească și să găsească „abordări mature”.