Dr. Horațiu Roman ne-a spus totul despre endometrioză: simptome, cauze, tratament, la Academia de Sănătate

Prof. dr. Horațiu Roman ne-a spus totul despre endometrioză, la Academia de Sănătate de la DC Medical și DC News.

Endometrioza este o afecțiune ginecologică cronică, în care țesutul asemănător mucoasei uterine (endometrul) crește în afara uterului, cel mai frecvent pe ovare, trompe uterine sau în zona pelvină. Această creștere anormală poate provoca inflamații, dureri pelvine intense, menstruații dureroase și, uneori, probleme de fertilitate.

Deși nu este o boală rară, fiind întâlnită la milioane de femei la nivel mondial, endometrioza rămâne adesea subdiagnosticată din cauza simptomelor variate și greu de recunoscut. Cu diagnostic precoce și tratament adecvat, calitatea vieții pacientelor poate fi semnificativ îmbunătățită.

Dr. Horațiu Roman, profesor de ginecologie la Clinica Tivoli-Ducos din Bordeaux din Franța, , unul dintre cei mai reputați specialiști internaționali în endometrioză, a vorbit la Academia de Sănătate, alături de acad. prof. dr. Irinel Popescu, despre una dintre cele mai des întâlnite afecțiuni la femei: endometrioza.

Află totul din emisiunea Academia de Sănătate, o emisiune mai veche pe care trebuie și pe care vrem să o readucem în atenția dvs

