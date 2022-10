Dr. Cristian Pandrea a absolvit UMF “Carol Davila” din București – Facultatea de Medicină Generală în anul 1995. A promovat examenul de Rezidențiat din 1995 și a ales o specialitate foarte nouă în România acelor timpuri: Medicină de Urgență.

„Mi se părea mie atunci că această alegere satisfăcea o parte din dezideratele pe care le aveam față de viitoarea mea activitate de medic: domeniul patologiilor de urgență este unul vast și, prin urmare, necesită o imagine exhaustivă și integrativă a medicului asupra bolilor; desfășurarea evenimentelor în cadrul acestei specialități ar fi trebuit să fie una dinamică și plină de provocări; suferința acută a semenilor ar trebui să poată fi curmată rapid și complet dacă ai fi un urgentist bun, de unde și ideea că satisfacțiile profesionale ar trebui să fie numeroase; fiind unul din “pionierii” specialității – am făcut parte din a treia generație de medici de urgență din România, ar fi mai ușor să găsesc un loc de muncă aproape de casă și familie”, spune dr. Cristian Pandrea.

„Exista și un neajuns: specialitatea fiind atât de “proaspătă”, doza de neprevăzut ar fi putut fi mai mare prin comparație cu alte specialități mai „așezate”.

După 25 de ani petrecuți în medicina de urgență, pot spune că aceste idei de tânăr medic s-au dovedit a fi exacte, dar și incomplete, pentru că această specialitate medicală are infinit mai multe fațete extraordinare de dezvăluit medicului, care mi s-au revelat în decursul timpului.

Ulterior, am dobândit și competență în ecografie generală, pe care o consider complementară aproape oricărei specialități medicale și care mi-a sprijinit adesea demersurile diagnostice și terapeutice.

Am considerat întotdeauna că, în medicină, de egală importanță sunt atât alinarea suferinței pacientului, cât și împărtășirea artei medicale urmașilor întru meserie. Ca urmare, în anul 2004 am obținut atestatul de „Formator în domeniul medicinei de urgență” și, de atunci, am încercat să transmit celor mai tineri (medici rezidenți de medicină de urgență, medici din alte specialități, asistenți medicali, profane etc) măcar o parte din cunoștințele și din pasiunea mea pentru această specialitate”, mai spune dr. Cristian Pandrea de la Sanador.

Emisiunea cu dr. Cristian Pandrea de la Sanador va fi difuzată vineri, 28 octombrie, de la ora 10.00, atât pe Facebook, cât și Youtube DC News și DC Medical.

