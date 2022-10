Dosarul Ponta-Blair a fost clasat după 6 ani. Chirieac: O rușine! Dacă un magistrat vrea să distrugă pe cineva, o poate face la liber, fără să dea socoteală nimănui

După aproximativ șase ani în care Victor Ponta a fost audiat și mai multe bunuri ale acestuia au fost plasate sub sechestru, procurorii au decis clasarea celebrului dosar ”Tony Blair”.

Ponta fusese acuzat de Direcția Națională Anticorupție că a aranjat vizita lui Tony Blair în România

Potrivit DNA, fostul preşedinte al PSD, Victor Ponta, era acuzat că şi-ar fi folosit autoritatea de lider de partid pentru a-l pune pe amicul lui, omul de afaceri din Ploieşti, Sebastian Ghiţă, pe un loc eligibil la alegerile parlamentare din 2012. În schimbul acestui ”favor”, ar fi primit o sponsorizare de 220.000 de euro pentru aducerea în România a fostului premier britanic laburist Tony Blair. Astfel, fostul lider PSD ar fi beneficiat de un capital electoral finanţat cu bani negri, amintește G4 Media.

Cât a costat dosarul lui Ponta?

”Normal ar trebui să se deschidă un alt dosar: de ce acest dosar a fost închis după 6 ani. Cum a fost posibil să fie deschis pe o presupusă faptă o aberație? Cum a fost posibil ca sistemul de justiție din România să deschidă acest dosar și de ce nu a fost închis în 12 luni, de exemplu. De ce cel care l-a deschis nu răspunde în fața legii? Cred că sunt întrebările fundamentale pentru sistemul de justiție din România. Să saluți că un dosar este închis după 6 ani și după ce Înalta Curte spune că practic dosarul era prescris, deoarece faptele erau de prin 2012... Nu este o victorie a dreptății. Este oprirea unui abuz uriaș din care se pare că nimeni nu vrea să tragă învățămintele necesare: legea răspunderii magistraților, câtă vreme poți ține un dosar deschis, câte surse s-au alocat acestui dosar, cât a costat contribuabilul român acest dosar care a fost închis, cât au costat salariile, investigațiile și toate lucrurile acestea? Haideți să facem o justiție funcțională, nu doar aberație și spectacole de operetă”, a reacționat analistul politic Bogdan Chirieac, pentru România TV.

Nu este primul primul dosar care este clasat. Nu există probe, nu există fapte, doar politicieni scoși de pe scena politică prin aceste dosare

Întrebat dacă s-a încheiat era dosarelor puse pe masă și a șantajului politic, analistul politic a răspuns: ”Nu putem spune asta și nu avem dovezi în acest sens că nu va începe chiar astăzi o nouă eră de genul acesta fiindcă sistemul de justiție nu are legile necesare care să protejeze cetățeanul de abuz. Rămâne această întrebare: să închizi un dosar aberant după 6 ani? Sistemul de justiție nu are fisuri, are niște crevase urât mirositoare. Din cauza asta, sistemul de justiție din România, și cel penal, și cel civil, este o piatră de moară pe umerii statului român. Deci, dacă un magistrat vrea să distrugă pe cineva, o poate face la liber fără să dea socoteală nimănui. O rușine!”, a concluzionat Bogdan Chirieac.

Imediat după știrea clasării dosarului de către procurori, fostul premier Victor Ponta a reacționat, printr-un mesaj pe Facebook:

”După 6 ani de umilințe și minciuni s-a închis și Dosarul “Ponta – Blair”. Mă bucur că în România, după atâția ani, se poate face totuși puțină dreptate. Sigur că Portocală și șefii care l-au pus sunt bine merci; sigur că nimeni nu îmi dă înapoi cei 6 ani; nici nu își vă cere scuze vreunul dintre cei care m-au înjurat pe aceasta temă. Dar, ce nu te omoară te întărește! PS – pentru focile care încă mai caută ceva de înjurat, clasarea NU are nicio legătură cu prescripția; doar cu faptul că acuzațiile lui Portocală au fost pur și simplu aberante, un caz ”de școală” de dosar politic!”, a scris Victor Ponta.

Dosarul instrumentat de Adina Florea împotriva fostului procuror DNA Mircea Negulescu, zis „Portocală“, a fost restituit la parchet

Fostul procuror Mircea Negulescu, zis „Portocală“, a fost acuzat în acest caz că a fabricat probe și a obligat mai multe persoane să facă declarații mincinoase în dosarul ”Tony Blair”.

De asemenea, dosarul îi vizează și pe fostul deputat Sebastian Ghiţă şi pe Victor Ponta. Acesta a fost trimis în judecată de procuroarea Adina Florea în decembrie 2020, după ce Mircea Negulescu a fost și arestat preventiv în dosar, timp de 3 săptămâni... Citește mai mult AICI.

