Invitați în emisiunea MI‑TH Influencer de la DC News, prezentată de Mirela Vescan şi Thea Haimovitz, Maria și Andrei Barbu au povestit cum reușesc să concilieze modellingul la nivel internaţional cu școala și viața de familie.

Iată cum a început drumul lor, ce înseamnă pentru ei succesul pe podium şi ce provocări au, la vârsta la care alţii încă se joacă.

Drumul spre catwalk-ul internațional

Pentru Maria totul a început în septembrie anul trecut, când s-a înscris la cursuri de dans, o decizie care avea să îi schimbe viața.

„Inițial am practicat dans. În septembrie s-a împlinit un an de când practic dans. Iar de la dans, doamna Alexandra Vasile, căreia vreau să-i mulţumesc fiindcă mi-a oferit oportunitatea, mi-a făcut cunoștință cu Mitra Călina, care este o profesoară superbă de modelling şi care m-a ajutat să-mi încep cariera de model”.

Astfel, prin această tranziţie de la dans la modelling, Maria și-a descoperit vocația: podiumul, reflexele, postura, dar și responsabilitatea.

La rândul său, Andrei a observat traseul Mariei, iar după patru luni a decis să intre și el în această lume, alături de sora lui:

„A fost inițial visul meu să ajung în această industrie, dar am renunţat pentru că nu credeam că sunt pregătit să fac faţă şi liceului şi acestei meserii sau aș putea spune acestui hobby, pentru că îmi place ce fac. Și am intrat la primul meu eveniment în Londra, la domnul Florin Burescu, căruia îi mulțumesc pentru tot”.

Thea: „Deci ai intrat din prima pe o scenă mare din prima”.

„Da, și asta m-a șocat și pe mine și am avut foarte multe emoții. A fost printre singurile dăți în care am avut eu emoții la un eveniment sau un concurs”, mărturisește Andrei.

Succesele internaționale: panglici și coronițe

„Panglica aceasta am câştigat-o în Barcelona, în septembrie, când am participat la concursul The Best Model of Universe şi am câştigat premiul intitulat Star of Universe”, explică Maria.

Andrei adaugă: „Am participat la acelaşi concurs amândoi. Noi, în general, venim la pachet. De când am ajuns şi eu în această industrie de patru luni, am început să venim la pachet la aproape orice eveniment în care sunt și băieții tolerați. Eu am câştigat locul 2 la categoria de teens Best Model of Universe plus popularitate”.

Mai mult decât simple medalii, aceste distincţii reflectă o recunoaștere globală: Maria - titlul „Star of Universe”, Andrei - locul doi în categoria teenagerilor şi premiul de popularitate.

„Ai câștigat popularitate, bravo! Te-a plăcut publicul. Ce tare!” comentează Mirela Vescan în emisiune. Publicul a reacționat, și premiile de popularitate sunt dovezi că cei doi nu sunt doar performeri, ci și conectați cu cei care îi urmăresc.

Viața de liceu şi podium - o balanță delicată

Viața de model pare glamouros, însă, cum au subliniat gazdele emisiunii, e multă muncă în spate.

„Multă lume crede că a fi model înseamnă a fi proastă. Nu e adevărat. Deci un model poate fi și un copil care vine cu notițele în backstage și în timp ce eu îi fac machiajul, ea repetă pentru mâine că care teză sau sesiune. Un model este un copil care reușește să facă reclame și are grijă de familie și așa mai departe. Deci e un job în plus, când alții pot sta pe TikTok și să nu mai aibă altă preocupare”, spune Mirela Vescan.

Tot aceasta explică și responsabilitățile multiple pe care le are un model, care nu doar primește haine frumoase, dar trebuie și să le înapoieze în aceeași stare în care le-a primit.

„Pentru fiecare ținută pe care o iei, trebuie să te duci și să o cureți, să o dai înapoi pe un umeraș, să se bucure și alții de ea”, explică aceasta.

Maria, vine în completarea ei și dezvăluie cine sunt designerii lor principali: „Florin Burescu şi Carmen Roata sunt cei doi designeri principali. Ei ne îmbracă”.

Provocări şi meseria adevărată din spatele glam-ului

Dincolo de luminile scenei, de aplauze și de fotografiile impecabile de pe podium, lumea modellingului ascunde o realitate intensă și plină de provocări. În spatele fiecărui pas calculat și al fiecărei ținute impecabile se află ore de repetiții, disciplină și autocontrol.

„Ştii care e o provocare bună pentru model? Să aprinzi un chibrit şi până s-a stins tu să fii îmbrăcată. Tot”, spune Mirela Vescan.

O formulare plastică, dar care descrie perfect ritmul alert și exigențele acestei profesii. A fi model nu înseamnă doar „a defila”, ci este o meserie aflată la intersecția dintre estetic, disciplină și sacrificiu.

Modelele adolescente trebuie să gestioneze:

Şcoala şi responsabilităţile colegiale

Proiecte de modelling (şedinţe foto, concursuri, participări internaţionale)

Logistica colaborărilor cu designeri: luat haine, returnat, curăţat, păstrat

E limpede că succesul nu vine doar cu apariţii şi aplauze, ci şi cu acea disciplină invizibilă, care transformă pasiunea în profesie.

Ce înseamnă pentru România şi ce implică succesul

Succesul Mariei şi al lui Andrei nu este doar o poveste personală, ci un semnal: tinerii din România pot să intre în scenă internaţională, chiar la o vârstă fragedă, cu susţinere, disciplină, strategie.

Emisiunea MI-TH Influencer (DC News) a ales să le acorde spaţiu tocmai pentru că, „face parte din ceea ce vrem să promovăm: modele frumoase care merită să fie văzute de designeri, de oameni care au nevoie de modele pentru reclamă”.

Această formulă scoate în evidenţă două aspecte: frumuseţea nu este singura cerinţă, ci şi profesionalismul, seriozitatea, modul de colaborare.

La doar 14 și 16 ani, fraţii Barbu sunt un exemplu de echilibru: defilează, dar şi învaţă; concurează internaţional, dar rămân conectaţi la familie.

VIDEO