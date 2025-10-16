Evenimentul se va desfășura în sistem hibrid, începând cu ora 13:00 (ora locală a României). Dezbaterea va fi transmisă LIVE pe platformele online: DCNews TV, DC News și Știri Diaspora, precum și pe canalele oficiale de YouTube ale DC News și Știri Diaspora. Transmisiunea va fi disponibilă și în secțiunea Dezbateri din cadrul rubricii proiectului „Limba noastră, povestea noastră”, publicată pe site-ul www.stiridiaspora.ro.

Context

Există o Românie care trăiește dincolo de granițele geografice ale țării - o Românie a oamenilor care duc mai departe limba, cultura și valorile noastre, oriunde s-ar afla. În ultimele decenii, diaspora românească a devenit una dintre cele mai mari comunități din Europa, iar pentru milioane de români stabiliți în străinătate, limba maternă rămâne cea mai profundă legătură cu identitatea națională.

Peste jumătate de milion de copii români s-au născut în afara țării în ultimii ani. Pentru ei, limba română rămâne legătura cea mai puternică cu România, însă această legătură devine tot mai fragilă. În prezent, Institutul Limbii Române desfășoară cursuri de ,,Limbă, Cultură și Civilizație Românească” (LCCR) în șapte state europene. Cu toate acestea, nevoia este semnificativ mai mare, iar eforturile trebuie extinse și consolidate. Prin intermediul acestor cursuri, copiii români se reconectează cu spiritualitatea românească, devenind adevărați ambasadori ai culturii noastre în comunitățile adoptive. Totodată, programul facilitează reintegrarea în sistemul educațional românesc pentru elevii care aleg să se întoarcă acasă. Elitele educaționale, profesorii și voluntarii pot avea o contribuție esențială la păstrarea identității românești în diaspora. Realitatea, însă, este alta.

Conform unui sondaj realizat recent de platforma ȘtiriDiaspora.ro, (votul a reprezentat opinia cititorilor ȘtiriDiaspora.ro și nu un eșantion reprezentativ pentru populația generală) la care au răspuns români din țară și din diaspora, rezultatele arată că:

90,1% dintre respondenți nu cunosc nicio persoană implicată în predarea limbii române în diaspora;61,3% consideră că profesorii din diaspora nu sunt contribuitori importanți la perpetuarea limbii române;Peste trei sferturi nu ar fi dispuși să sprijine financiar sau material proiecte educaționale din diaspora;55,6% cred că recunoașterea simbolică a muncii voluntare în educație nu este necesară (diplome, aprecieri publice).

Aceste date reflectă o necesitate clară de vizibilitate și recunoaștere a eforturilor voluntarilor și profesorilor. În acest context, mass-media, rețelele sociale și tehnologiile digitale devin instrumente esențiale pentru conectarea comunităților și stimularea implicării tinerilor. Platformele digitale permit desfășurarea de cursuri online, ateliere interactive, oferind acces la resurse educaționale chiar și în orașe sau țări unde comunitățile românești sunt dispersate.

Ediția a V-a a dezbaterii „România în diaspora” din cadrul proiectului „Limba noastră, povestea noastră” își propune să identifice soluții concrete și sustenabile care să transforme dreptul la educația în limba maternă într-o realitate accesibilă pentru toți copiii români din afara granițelor. Fără astfel de inițiative, ruptura culturală dintre România și diaspora riscă să devină tot mai profundă, lăsând în urmă comunități cu origini românești, dar fără o identitate asumată.

TEME DE DEZBATERE

Limba română ne unește – dar cine o păstrează?

Provocări și soluții pentru menținerea limbii române în diaspora

Importanța învățării limbii române în străinătate și efectele migrației asupra copiilor români

Profesorii și voluntarii din diaspora – eroii invizibili ai identității românești

Cum pot fi sprijiniți și formați profesorii care predau limba română în comunitățile din străinătate?

Cursurile LCCR - pași concreți pentru dezvoltarea programului în mai multe țări

Identitatea lingvistică a noii generații: între globalizare și rădăcini

Ce înseamnă „a fi român” pentru copiii născuți și crescuți în afara țării?

Rolul mass-media și al platformelor digitale în promovarea limbii române

Viitorul limbii române în diaspora: între atașament și abandon

Politici și programe pentru continuitatea educației în limba maternă

Rolul comunității în păstrarea identității românești în diaspora

Implicarea familiilor, bisericilor și asociațiilor românești

Cum îi putem inspira pe tineri să devină promotorii limbii române prin voluntariat, mentorat și leadership cultural?

Cultură și tradiții peste granițe

Reîntoarcerea acasă – Provocări, oportunități și adaptare pentru copiii și familiile din diaspora

Pe Facebook adăugați următorul text, cu atentie la tag si hashtaguri:

StiriDiaspora derulează în perioada aprilie - octombrie 2025 proiectul "Limba noastră, povestea noastră”, finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

#DRPRomânia #DRP #DPRP #DepartamentulPentruRomâniiDePretutindeni

@Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

instagram.com/drp.gov.ro/