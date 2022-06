De ce câinele tău se ascunde ”aproape instantaneu” când e furtună

„Animalele sunt meteosensibile”, a spus meteorologul Marius Mihăilescu.

„Când este o furtună, câinii, pisicile se ascund aproape instantaneu. Albinele la fel, vin urgent acasă. Chiar cu câteva ore înainte, ele ne comunică faptul că se schimbă vremea”, a spus meteorologul Marius Mihăilescu în cadrul unui interviu pentru DCNews.

Stația meteo Filaret, cea mai veche din țară. Informații inedite de la specialiștii ANM

Marius Mihăilescu, meteorolog la stația Filaret, cea mai veche din țară, iese la pensie

Meteorologul Marius Mihăilescu iese la pensie în curând. „La această stație (n.r. stația meteo Filaret) am venit în 1990, mai am două ture, adică zece zile, apoi ies la pensie, după 39 de ani de muncă. Pot să menționez că am mai lucrat la stația meteo Babele, stația meteo Vârful Omu și Fundulea. Stația meteo Filaret este o stație reprezentativă de oraș, la începuturi a fost o stație de periferie. În timp, orașul a înghițit efectiv stația și în momentul de față este o stație reprezentativ urbană”, a dezvăluit Marius Mihăilescu, adăugând:

„Aici este mai cald pentru că influența urbană își spune cuvântul, circulația atmosferică în interiorul orașului este diminuată, datorită construcțiilor urbane, mai avem și parcul care estompează din circulația maselor de aer și din acest motiv apare o diferență de 2-5 grade.”

„Tura de lucru este normală, se lucrează 12 ore cu 24 și 12 cu 48, în funcție de cât personal are stația respectivă. La noi putem spune că vorbim de o tură de 24 de ore, pentru că e o tură de zi și de noapte, iar atunci efectiv mai am 4 ture, două de zile și două de noapte, fiind 5 persoane la tură, schimbându-ne, în 10 zile facem cam 2 ture”, a continuat acesta.

Cât de mult s-a schimbat domeniul în ultimii 39 de ani?

„S-au schimbat foarte multe. La începuturi se făcea meteorologie clasică, care este cu totul și cu totul altceva. În ziua de astăzi, tehnologia ne-a ajuns din urmă, meteorologia clasică s-a uitat, observațiile nu mai sunt aceleași, munca este substanțial diminuată, iar meteorologia a devenit informatică, din punctul meu de vedere", a mai spus meteorologul.

