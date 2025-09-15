Data publicării:

EXCLUSIV  De ce a lipsit Victor Ponta de la parada de la Beijing

Victor Ponta a explicat de ce nu a participat la parada militară de la Beijing, alături de Adrian Năstase și Viorica Dăncilă.

Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, ambii foști prim-miniștri ai României, au fost invitați la începutul acestei luni la Beijing, la evenimentele prilejuite de împlinirea a 80 de ani de la terminarea celui de-al Doilea Război Mondial. În capitala Chinei a avut loc și o paradă militară grandioasă.

Având în vedere că atunci când a fost premier, Victor Ponta a promovat o deschidere a României și către piețele din Orient, implicit către China, Bogdan Chirieac l-a întrebat pe acesta de ce nu a participat la evenimentele de la Beijing.

„Ați fost invitat la Beijing de președintele Xi Jinping?“, a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac.

„La ultimul eveniment, nu am fost invitat - și mi s-a și spus - pentru că în mod normal, dintr-o țară era un singur invitat. Întâmplător, România a fost o excepție și au fost doi.

O să o spun întotdeauna. E normal să meargă Adrian Năstase. Chiar îmi știu locul. Dacă în acest platou ar fi un singur scaun și ar fi Adrian Năstase și cu mine, nu m-aș așeza eu, că nu sunt nebun. E locul lui“, a spus Victor Ponta.

„Aș sta eu în picioare, nu e problemă. Chiar ar merita o emisiune“, a replicat Bogdan Chirieac.

„Eu cred că e foarte bine că au participat“, a adăugat Victor Ponta.

„Am fost împreună și ați promovat și relațiile cu SUA, și relațiile cu China. Dacă ați fi fost invitat, ați fi participat?“, a insistat Bogdan Chirieac.

„Bineînțeles. China este un partener foarte important pentru România, este membru în Consiliul de Securitate, este un partener comercial, și din câte știu eu, nu îmi aduc aminte când ne-a invadat China pe noi. De Rusia știu. Rusia ne-a invadat de multe ori. Dar de China nu am auzit să ne atace vreodată“, a spus Victor Ponta.

„În schimb i-a amenințat pe ruși să nu intre peste noi, în timpul Primăverii de la Praga“, a reamintit Bogdan Chirieac.

„Eu țin minte și că în 1997-1998, când trebuia să intrăm în încetare de plăți, Banca Chinei ne-a dat 100 de milioane de dolari“, a zis Victor Ponta.

„Discursul ăsta isteroid al doamnei Țoiu și al USR-ului nu are nicio legătură cu diplomația. Diplomația înseamnă cu totul altceva și isteriile nu își au locul în diplomație“, a mai adăugat fostul premier.

