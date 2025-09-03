Iulian Fota o face, indirect, isterică pe Oana Țoiu: Umilire gratuită a unei mari puteri

”China nu este Rusia. Nu le putem trata la fel. Cu China avem un trecut pozitiv, de prietenie, care poate ajuta la cooperare. Beijing-ul nu amenință România. Cu Rusia avem un trecut negativ, care ne separă. Cum spunea și președintele Dan, Rusia este o amenințare pentru România. În politica noastră externă trebuie să fim înțelepți, nu isterici” notează Iulian Fota, un nume important în domeniul securității naționale din România. Reacția sa vine în contextul în care ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, a afirmat, despre pozele în care foștii premieri ai României, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, apar la Beijing, lângă Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un.

Reacția Oanei Țoiu

”România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunități în Ucraina unde se vorbeşte limba română” a afirmat Oana Țoiu.

Ulterior, Iulian Fota, unul dintre cei trei consilieri prezidențiali în domeniul politicii externe, numiți de Nicușor Dan, a transmis un nou mesaj: ”Marile puteri, indiferent că ne plac sau nu, democratice sau nedemocratice, trebuie tratate profesionist, politicos, chiar cu respect. Respectul datorat statutului pe care îl au. Inclusiv Rusia trebuie tratată așa. Covorul roșu din Alaska nu a fost o acceptare a politicii greșite a președintelui Putin, ci o recunoaștere a statutului de mare putere. Nu există formă mai gravă de neprofesionalism diplomatic decât umilirea gratuită a unei mari puteri. Mai ales a uneia care ți-a fost prietenă până acum”.

