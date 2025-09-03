Ambasada Chinei la București, mesaj după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost la Beijing

În contextul vizitei în China a foștilor premieri ai României, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, Ambasada Republicii Populare Chineze la București a transmis, miercuri după-amiază, un mesaj de mulțumire.

„Mulțumiri foştilor premieri ai României, domnul Adrian Năstase şi doamna Viorica Dăncilă, pentru participarea la acest eveniment de înaltă semnificație, şi anume comemorarea a 80 de ani de la victoria poporului chinez în Războiul de Rezistență împotriva Agresiunii Japoneze și a victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial Antifascist“, a transmis, miercuri, Ambasada Chinei la București.

Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au putut fi văzuți într-o fotografie de grup alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un. Deplasarea celor doi într-o țară comunistă a fost privită de o parte a societății ca o trădare a valorilor euro-atlantice, în timp ce o altă parte a citit acțiunea ca deschiderea unor punți de legătură cu zona Asia-Pacific.

Anterior, fostul prim-ministru Adrian Năstase a anunțat pe blogul său că a fost invitat, în calitate de fost demintar al Statului Român, la comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei si a fascismului in al Doilea Razboi Mondial.

„Sunt invitat, in aceste zile, la Beijing, in calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei si a fascismului in al Doilea Război Mondial. Mâine va avea loc o mare paradă militară ți o recepție oferită de liderii chinezi.

Astăzi, am fost invitat la sediul departamentului internațional al CC, al PCC, unde am avut o lungă discuție cu doamna ministru adjunct Sun Haiyan, în legătură cu teme sensibile de politică internațională, inclusiv despre războiul din Ucraina și despre relația dintre China, Rusia și India“, scria Adrian Năstase pe blogul său.

