Scăpăm de caniculă! Se anunță o scădere bruscă a temperaturilor. Elena Mateescu (ANM), informații de ultim moment

Temperaturi resimțite de peste 40 de grade, furtuni violente și diferențe termice de aproape 15 grade în doar câteva ore. Asta s-a întâmplat luni, 7 iulie, în România. Totuși, directorul ANM, Elena Mateescu, vine cu vești bune: vom scăpa de caniculă pentru câteva zile.

Canicula se menține și marți

„În vestul, sudul și estul României, temperaturile resimțite au fost de 40-45 de grade Celsius, semn că a fost o zi toridă de-a dreptul, specifică lunii lui Cuptor. Mâine, aceeași evoluție. Valul de căldură se menține. Va fi unul deosebit de intens în continuare.

(...) Am avut, astăzi, la indicele temperatură-umezeală (ITU), harta roșie la propriu în aproape toată țara. Mai ales în regiunile extracarpatice. A depășit pragul de 80 de unități, chiar și-n zonele centrale. Mâine, cu siguranță, același context. Mai ales după precipitațiile de azi. În Capitală, am avut astăzi o avertizare de Cod Galben, cu vânt de 50-60 km/h. Însă am avut patru județe: Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare sub Cod Roșu. Au fost vijelii puternice, 90-100 km/h, s-au și confirmat vitezele respective.

În multe județe din partea centrală și nordică a țării, am avut Cod Portocaliu. Și aici, vitezele au fost de 50-70 km/h. Practic, astăzi, de la valori - în partea de vest a țării - de 37-38 de grade, la ora 17:00 aveam 23 de grade. O scădere semnificativă, în condițiile în care masa de aer rece deja a intrat în zona țării noastre”, a declarat directorul ANM, Elena Mateescu, la România TV.

De când se răcorește

„Se mai domolește începând de miercuri, când vom simți o răcorire semnificativă. De la 40 la 21-30 de grade. Ne apropiem de ceea ce ar fi normal pentru această perioadă. Dar pentru scurt timp, pentru că, de duminică, e posibil să consemnăm din nou 34 de grade, mai ales în sud, sud-est.

Masa de aer cald a fost una foarte puternică, a afectat partea de sud a Europei. Iată că și în zona țării noastre, astfel încât intervin la nivel local și elemente care favorizează și potențează în condițiile insulei de căldură urbană.

Aglomerarea urbană poate să potențeze ceea ce înseamnă temperatura sau temperatura resimțită. E mai mult asfalt, mai multă sticlă, și de aceea resimțim aceste temperaturi din plin”, a adăugat aceasta.

Iunie 2025, cea mai secetoasă din istorie

„Luna iunie a fost cea mai secetoasă din istoria măsurătorilor meteorologice din țara noastră, în condițiile în care tradițional și climatologic, este cea mai bogată lună în precipitații a verii - și a anului! Resimțim veri mai calde, în medie cu 1 grad.

Resimțim vara 2024 ca fiind cea mai caldă din istorie. Iată că nici 2025 nu face excepție. Luna iunie din acest an, a doua cea mai caldă după 2024, cea mai secetoasă și, cu siguranță, și luna lui Cuptor din acest an va înregistra noi recorduri - și de temperatură, și de precipitații. Tendința este una evidentă. Observăm fenomene meteorologice extreme din ce în ce mai intense și severe”, a mai spus directorul ANM.

Incendiile de vegetație, favorizate de condițiile meteo extreme

„În partea de vest, pe fondul secetei pedologice extreme și a temperaturilor ridicate, am avut și intensificări de vânt, condiții care au favorizat propagarea și extinderea foarte rapidă a incendiilor de vegetație.

Și Dobrogea este foarte afectată, și cu siguranță vor fi în extindere și zone din Muntenia, Transilvania și Moldova, pentru că ne aflăm la limita pragului unei aprovizionări satisfăcătoare, mai ales în aceste condiții, în care am avut o bună parte din țară valori de până la 38-40 de grade”, a mai punctat Elena Mateescu.

