EXCLUSIV  DC Conducem - Cine răspunde la accidentele cu trotinete din România

DC Conducem revine cu o nouă ediție.

Nu rataţi o nouă ediţie a emisiunii DC Conducem. Titi Aur, instructor de conducere defensivă, pune punctul pe i în ceea ce priveşte accidentele cu trotinete electrice din România. 

Cine răspunde? Cine este vinovat când se produce un accident? Cine ar trebui să se ocupe de educaţia conducătorilor de trotinete? 

Cum trebuie să reacţionăm în trafic când apar pericolele? Ce este pericolul potenţial? 

La toate aceste întrebări aflăm răspunsul împreună la DC Conducem, marţi, 9 septembrie, de la ora 18:00. 

Emisiunea se transmite pe DC News şi DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube. Rămâneţi alături de noi! 

Dacă aveţi sugestii de subiecte sau clipuri video din trafic, nu uitaţi că ni le puteţi transmite pe adresa de e-mail [email protected].

09 sep 2025, 10:24
