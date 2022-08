Daniela Simulescu, avertisment pentru o zodie: Mare grijă la investiţiile financiare pe care vreţi să le faceţi

"Careu între Soare în casa a şaptea şi Marte din casa a patra. Off! Puneţi pe drum familia, familia vă pune pe voi pe drumuri, partenerul vă zice că vă ajută, dar nu vă ajută aşa cum aţi fi visat voi. Tot timpul e ceva de rezolvat. Asta e una dintre senzaţiile săptămânii viitoare. Când te aşezi pe scaun, fotoliu, seara, acasă, şi spui că ai terminat totul, mai primeşti un mail, un mesaj, că mai ai ceva de făcut. Asta va fi senzaţia!

Şi partenerul le are pe ale lui. Nu aşteptaţi să vi le rezolve el! Mercur va retrograda din casa a opta şi va face opoziţia cu Jupiter din casa a doua. Financiar, vor mai apărea nişte chichiţe, nişte virguliţe, trebuie să plătiţi încă o taxă, să mergeţi la notar, să mai plătiţi o hârtie, o amendă, tot felul de situaţii din acestea.

Oricum, mare grijă la investiţiile financiare pe care vreţi să le faceţi în perioada următoare, pentru că Mercur va retrograda din casa a opta.

Vedeţi că există şi o senzaţie ca şi cum nu sunteţi valorificaţi la locul de muncă, deci e o perioadă bună pentru a căuta", a transmis Daniela Simulescu despre cei din zodia Peşti şi cei cu ascendentul în această zodie.

Horoscop septembrie 2022: Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion. Situații neplăcute, pline de frustrări pentru o zodie. Îi pui pe alții pe primul loc

Astrologul Daniela Simulescu aduce vești cu privire la evenimentele astrologice ale lunii septembrie și cum anume îi vor afecta acestea pe nativii Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion.

Dacă am direcționa către noi aceeași energie pe care o investim pentru bunăstarea sau salvarea celor dragi, oare unde am ajunge? Nici mai mult, nici mai puțin! Cred că am trăi o viață plină de armonie și echilibru. Totul pleacă de la asumarea responsabilității. Tranzitele lunii septembrie ne pun să ne întrebăm: Cine este cel mai important om din viața mea? Și dacă răspunsul nu este „eu”, atunci este o problemă, un scurtcircuit pe undeva. Spiritul de sacrificiu, devotamentul, autoflagelarea au o dată de expirare. Dacă nu ținem cont de aceasta, cu siguranță ne vom intoxica.

Principalele evenimente astrologice ale lunii septembrie se deschid cu intrarea lui Venus în Fecioară. Acest tranzit ne îndeamnă să ștergem praful de pe sentimentele noastre, să muncim pentru sănătatea relațiilor și să fim la selectivi în alegerea unui partener. Mai pe scurt: iubirea trece prin stomac și portofel. Pe 10 septembrie avem două evenimente importante: Mercur retrogradează în Balanță și avem și o Lună Plină în Pești. Mercur își va începe a treia retrogradare din 2022, ca și celelalte două cazuri dintr-un semn de aer. În primă fază, ne va ajuta să purtăm unele discuții cu partenerii, amânate mult timp.

Ne vom întâlni cu oameni pe care nu i-am mai văzut de mult, vom reveni asupra unor decizii parteneriale și ne vom da seama că dreptatea noastră nu este și a altora. La oricine/orice ne aduce mai multe pierderi decât câștiguri. Insist foarte mult și pe investigații referitoare la sănătate. Chiar dacă evenimentul se petrece pe Mercur retrograd, putem cere a doua opinie. Această Lună Plină se va resimți serios în astrogramele celor cu marcaj dublu (Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești). Și pentru că Marte este în Gemeni, gradul de irascibilitate va fi greu de controlat.

Pe 23 septembrie Soarele intră în Balanță și vom avea echinocțiul de toamnă. Oamenii vor căuta echilibrul, armonia și fair play-ul. Sezonul Balanței ne ajută să punem reflectoarele pe relații, iar pe 23 septembrie Mercur retrograd revine în Fecioară. Tot ce ține de muncă, chestiuni administrative, treburi gospodărești și sănătate va fi reluat. Luna Nouă în Balanță de pe 25 septembrie ne aduce o zi bună pentru intenții legate în primul rând de zona relațiilor amoroase. Vom fi preocupați de ce este frumos. Ne putem îmbunătăți garderoba sau ne putem schimba stilul vestimentar. Și Venus intră în Balanță pe 29 septembrie.

CITEŞTE MAI MULTE AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News