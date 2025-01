Dana Budeanu: Nu mă interesează ce se întâmplă în America! Trump nu cunoaște niciun politician din România

Într-un context internațional dominat de incertitudini, Donald Trump pare să sfideze toate problemele pentru a-și croi drum înapoi către Casa Albă. Împovărat de multiple procese juridice și trecut prin două tentative de asasinat, vechiul și noul președinte american continuă să inspire un segment important al electoratului american, dar și un segment al conservatorilor la nivel global. Campania sa din 2024, privită inițial cu scepticism, a câștigat rapid tracțiune, oferind un spectacol de reziliență politică fără precedent. Pentru susținătorii săi, Trump reprezintă nu doar o revenire, ci o misiune istorică de a restaura valorile tradiționale într-o Americă divizată.

Această renaștere a fostului lider republican este însoțită de ceea ce analiștii numesc „efectul Trump”, un val ideologic care pare să-și extindă influența dincolo de granițele Statelor Unite. Valul anti-woke și opoziția fermă față de măsurile progresiste au devenit teme centrale nu doar în discursul său, ci și în agendele sale pentru noua administrație. Efervescența anti-progresistă se vede și în valul politicienilor conservatori din întreaga lume, care pare să câștige din ce în ce mai mult teren. Această mișcare globală marchează o ruptură față de valorile liberale dominante, aducând în prim-plan idei despre suveranitate națională, identitate culturală și protecționism economic, reînnodând legătura cu o eră a conservatorismului clasic.

În același timp, Trump promite să joace un rol crucial în rezolvarea unora dintre cele mai complexe conflicte globale. Susținătorii săi îl văd ca pe un lider pragmatic, capabil să negocieze pacea în Ucraina, pacea în Orientul Mijlociu, să reducă tensiunile dintre marile puteri și să reorienteze politica externă americană către priorități clare. Deși criticii pun la îndoială această viziune, mulți lideri din țările aflate în criză privesc cu speranță la o eventuală mediere sub conducerea sa.

În România, ecourile „efectului Trump” ar putea remodela scena politică, susțin mai mulți analiști, care remarcă faptul că SUA este principalul nostru partener strategic, iar soarta Americii influențează automat atât România, cât și restul lumii. Totuși, în ciuda acestor estimări care s-au popularizat în presă, dar și în mediile alternative online, Dana Budeanu, a avut o intervenție la România TV în care pare să aibă o cu totul altă părere.

"Nu există nimeni pe care Donald Trump să-l susțină în România"

„Nu mă interesează, sincer, ce se întâmplă în America. Mă interesează ce se întâmplă în România. Doresc să încep cu următoarea rugăminte față de toți oamenii politici, toți jurnaliștii, dar și alții. Nu există nimeni pe care Donald Trump să-l susțină în România. Donald Trump nu cunoaște niciun politician din România. Deci, faptul că tu ai fost vreodată față în față cu Donald Trump 3 minute, inclusiv Iohannis, nu înseamnă că îl cunoști pe Donald Trump. Donald Trump îl cunoaște pe Orban. Donald Trump nu știe cum îl cheamă pe Iohannis, chiar dacă este președintele României.

S-a întâlnit, i-a dat o șapcă și raus. Nu există nimeni susținut de Donald Trump în România. Nu există niciun politician român care îl cunoaște pe Donald Trump. În al doilea rând, comparațiile cu vreunul din România care ar semăna, care ar vorbi, care ar fi, care n-ar fi ca Trump, sunt o bătaie de joc, o aroganță a unora care visează noaptea și vorbesc ziua. Nu ai cum să te compari nici cu Trump, nici cu Putin, nici cu Xi. Niciodată. Noi suntem un sat. Nu contează cine ajunge și cine nu ajunge președinte. Oricine ajunge trebuie să răspundă ‘drepți’ la orice oră din zi și din noapte. Orban e prieten și cu Trump, și cu Putin, și cu Xi. Așa, pentru populație, ca să știe adevărul. Restul sunt cai verzi pe pereți. Nu a venit niciun val. E același val care a mai fost, doar că era cu alt hashtag în față. Pentru prostime e bine.

Dana Budeanu: În România nu a existat marele val woke

Hai să nu ne mai aliniem la cretinism. România nu a trăit ce a trăit America sau Europa vestică când vorbim de diversitate, ‘curcubeii’, dramele woke. Noi nu am trăit asta în România. Cine spune că noi am trăit așa ceva a trăit ori pe altă planetă, ori e vreun tâmpit d-ăsta de pe TikTok, mort în social media. Noi nu am trăit așa ceva. Noi am avut o mare parte a presei care s-a alipit acestei idei că trebuie să avem 8 sexe și să fim curcubei. În rest, noi nu am trăit aceste anomalii implementate social, politic, cultural, decât că a fost nu știu cine director pe la un teatru, nu s-a jucat nu știu ce piesă sau altă prostie. În România nu a existat marele val woke. Noi suntem aproape de Balcani aici. Noi am râs de toată această perioadă. România, din punctul acesta de vedere, este o țară foarte mișto. Nu a trecut prin nimic dramatic.

Au existat cazuri izolate în licee și școli unde anumiți profesori, nu toți, au impus cretinisme pe cașcaval. Vă explic că știu milimetric. Veneau 7 ONG-uri pe cașcaval, luau 7-8 profesori din fiecare școală și le ziceau ‘vezi că facem un curs așa să le spunem cu ‘curcubeii’. Tu îți iei 1000 pe lună, dar vezi că trebuie să-mi aduci niște elevi’. A fost o acțiune la un moment dat, știu de la fetițele mele, în care toți copiii din București mergeau să o aplaude pe Greta. Ea ne zicea cu mediul, cu alea. Ale mele nu au mers. Am făcut un scăndăloi atât de mare încât a plecat aia care era, de fapt, plătită de un ONG. Au fost cazuri izolate la noi. Valul woke se ducea până în punctul în care ai un singur WC pentru toată lumea. La noi nu a existat așa ceva. Acum suntem și noi trumpiști. ‘Vai, ne-am eliberat.’ De ce ne-am eliberat, mă? Noi, bulgarii, sârbii, ungurii am râs de toată această tâmpenie. Am trăit woke-ul la mișto”, a spus Dana Budeanu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News