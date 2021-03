Dan Tănasă se compară cu un câine: A mușcat ”fetițele” de la USR

"Eu nu m-am legat de niciun parlamentar USR până când nu am fost provocat. Fetiţele de la USR au luat un băţ şi au deranjat un câine care, evident, le-a muşcat. Şi îi va muşca de fiecare dată când fetiţele de la USR vor îndrăzni să mă jignească. Nu am făcut nimic altceva decât să reacţionez şi să pun la punct nişte băieţi care s-au trezit la guvernare, nişte băieţi fără C.V.-uri, fără realizări în viaţă, care au ajuns, mulţi dintre ei, parlamentari, miniştri şi care s-au găsit ei să ne arate nouă tuturor cum se guvernează o țară şi cum trebuie să ne ocupăm de justiţie, de sănătate. Prietenii apropiaţi şi cei care mă cunosc ştiu că eu nu am acest tip de comportament în mod uzual", a spus Dan Tănasă, în emisiunea Decisiv, prezentată de Cătălina Porumbel, la Antena 3.

