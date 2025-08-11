Data publicării:

Dan Negru îi ia la rost pe Busu și Romica Jurcă: „Luați exemplu de la japonezi”!

Autor: Doinița Manic | Categorie: Vremea
Foto: Facebook Dan Negru
Foto: Facebook Dan Negru

Dan Negru spune că s-a săturat de prognozele meteo pline de coduri colorate și alerte care bagă frica în oameni. 

În opinia lui Dan Negru, meteorologii din România au transformat prognoza meteo într-un șir nesfârșit de avertizări colorate și alerte care cultivă teama în rândul oamenilor. Prezentatorul consideră că acest mod de comunicare amplifică inutil senzația de pericol, în loc să ofere soluții și recomandări practice, așa cum procedează alte țări și cere meteorologilor români să revină măcar o zi pe vară la stilul calm și optimist din trecut.

„Când eram copil și vara era cald, Romica Jurcă spunea la Meteo, la TVR: "Azi, vremea e deosebit de frumoasă, spre bucuria celor aflați în vacanță la mare".

Au trecut anii. Au apărut codurile colorate, Ro-Alert, breaking news… Am prins o furtună zdravănă în Japonia — atât de zdravănă încât trenurile lor de mare viteză au întârziat câteva ore. (am și postat despre asta) M-am uitat atunci la NHK, televiziunea publică japoneză, care a tratat furtuna cu calm, fără alerte, fără panică, oferind în schimb soluții.


Dan Negru: Japonezii au și ei caniculă, doar că...



Ideea era ce se poate face, nu cât de grav este! Japonezii au și ei caniculă, doar că, în loc de coduri roșii și panică, televiziunile le sugerează… să nu-și uite umbrelele de soare acasă. E un semnal discret și elegant că e pârjol. O țară obișnuită cu tsunami și cutremure știe că panica nu ajută.

Le-aș propune colegilor mei de la Meteo: o zi fără coduri. Una fără frică! Luați-i model pe japonezi. Hai, Busule, convinge-ți șefii.

Doamna Jurcă — o zi măcar. Una pe vară! Știu că, în meseria noastră, banalitatea devine interesantă doar dacă e exagerată. Dar, dacă orice drum începe cu un pas, faceți voi pasul acesta! Mic pentru voi. Mare pentru noi!”, a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook.

 

 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Dan Negru îi ia la rost pe Busu și Romica Jurcă: „Luați exemplu de la japonezi”!
11 aug 2025, 09:51
Nopți tropicale, temperaturi până la 41 de grade și cod roșu de caniculă. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteo actualizată pentru august
10 aug 2025, 16:15
Val de căldură extremă în capitală. Prognoza ANM pentru weekend și început de săptămână
09 aug 2025, 12:51
Revine canicula. Prognoza meteo pentru următoarele zile. Temperaturi prognozate de 39 de grade
07 aug 2025, 23:18
Cod Portocaliu de averse torențiale. ANM, zonele vizate. UPDATE: Cod Roșu în Iași și Neamț
06 aug 2025, 16:20
Fenomene severe imediate - 5 august. Județele vizate/ Val de alerte de la ANM
05 aug 2025, 16:44
ParintiSiPitici.ro
Sprijin de 1.000 de lei pentru fiecare elev din clasele I-IX din Republica Moldova. Banii intră automat în contul părinților pe 4 septembrie 2025, înainte de începutul anului școlar 2025-2026
09 aug 2025, 22:49
Cod galben de caniculă în București și în alte 11 județe, marți și miercuri; instabilitate atmosferică în 12 județe
05 aug 2025, 11:10
O furtună puternică se îndreaptă spre Marea Britanie. ”Să aveţi haine călduroase, mâncare, apă, combustibil și telefonul încărcat"
04 aug 2025, 18:17
Vremea pe o lună. Prognoza meteo actualizată pentru august 2025
04 aug 2025, 17:33
Alertă meteo pentru 4 august. Sunt vizate Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila şi parţial Constanţa, dar şi Bucureşti
04 aug 2025, 08:45
Cod Portocaliu de furtuni și grindină până la ora 22:00. ANM, zonele vizate
03 aug 2025, 20:59
Avertizare meteo de ploi torenţiale şi vijelii, până luni dimineaţa. Zonele vizate Update: Risc de viituri
03 aug 2025, 11:04
De la ce viteză a vântului e periculos să privești furtuna pe geamul blocului? Explicațiile Florinelei Georgescu (ANM)
01 aug 2025, 22:19
Disputa momentului, tranșată de Florinela Georgescu (ANM): Care a fost cea mai caldă vară
04 aug 2025, 12:01
Vremea până pe 1 septembrie. Iată ce ne așteaptă în următoarele 4 săptămâni
01 aug 2025, 09:08
Ce se întâmplă cu vremea în prima săptămână a lunii august. Prognoza meteo actualizată
31 iul 2025, 14:29
Supercelula din Dâmbovița. Florinela Georgescu (ANM) explică formarea furtunii care a ajuns în câteva ore până la Gura Portiței
29 iul 2025, 18:11
Scăpăm de valul de căldură? Florinela Georgescu (ANM) anunță ce urmează după cea mai fierbinte lună din an
29 iul 2025, 19:15
Am scăpat de caniculă? Anunț din ANM. Florinela Georgescu explică fenomenele extreme care lovesc România
29 iul 2025, 14:11
ANM, alerte meteo de Cod Galben și Cod Portocaliu - 29 - 30 iulie/ Averse, grindină și vijelii. Harta zonelor vizate
29 iul 2025, 10:42
Ploi, vijelii și fulgere: ANM emite Cod portocaliu pentru o mare parte din țară
28 iul 2025, 14:13
Imaginile prăpădului. Inundații în Neamț și Suceava. Un om a murit, 890 au fost evacuați/ Echipe din șase județe, mobilizate. Patru elicoptere intervin
28 iul 2025, 08:32
CODUL ROȘU de vijelii se extinde. Localitățile vizate de fenomenele meteo extreme/ Grindină de mărimea unui ou de porumbel (FOTO) - UPDATE
27 iul 2025, 17:19
Vremea în București. Ce anunță meteorologii pentru Capitală. Schimbare bruscă
27 iul 2025, 14:14
Jumătate de țară sub alerte de caniculă, cealaltă de furtuni. Temperaturile care se resimt la această oră în România HARTA ANM. Sunt și 44 de grade!
27 iul 2025, 09:17
Haos provocat de vremea extremă în mai multe zone din țară: Răniri grave, acoperișuri smulse, străzi inundate și cod roșu la Sibiu
26 iul 2025, 21:16
România are cea mai modernă reţea de radare meteo din Europa. Nimeni nu a mai făcut ca noi / video
26 iul 2025, 18:28
Temperaturile scad. Ce urmează după valul de caniculă. Vremea pentru următoarea săptămână
26 iul 2025, 17:36
A fost emis COD ROȘU în Botoșani - UPDATE
25 iul 2025, 17:45
De ce e apa Mării Negre atât de rece în toiul verii? Elena Mateescu (ANM), explicații
25 iul 2025, 11:27
Cod roșu în București. Temperaturile vor atinge 41 de grade, urmează nopți tropicale și disconfort termic sever
25 iul 2025, 10:13
După caniculă, furtuni. Alerte meteo de fenomene severe imediate. Lista județelor pentru care a fost emis Cod Galben - 24 iulie
24 iul 2025, 16:39
Valul de caniculă se intensifică: Temperaturi de 42 de grade Celsius / Elena Mateescu (ANM) anunță când vin vijeliile
24 iul 2025, 09:45
Cod Portocaliu de furtuni pentru două județe. Se așteaptă grindină de 3-5 centimetri
22 iul 2025, 18:21
Cod roșu de caniculă. Elena Mateescu (ANM) anunță vijelii în această seară. Prognoza meteo actualizată și zonele vizate
22 iul 2025, 14:54
Cod roșu de caniculă în București și Ilfov: Temperaturi de până la 41°C. RO-ALERT
22 iul 2025, 11:39
După caniculă, se strică vremea. ANM, prognoza meteo actualizată pentru următoarele două săptămâni
21 iul 2025, 13:35
București și 6 județe, sub Cod roșu de caniculă. Temperaturi de 41 de grade
21 iul 2025, 10:19
Cod portocaliu de caniculă în 5 județe și Cod galben în alte 15
20 iul 2025, 12:42
Alertă meteo pentru Bucureşti, luni şi marţi, 21 și 22 iulie 2025
20 iul 2025, 12:26
Cod Roşu şi Cod Portocaliu de averse în localităţi din 6 judeţe
18 iul 2025, 08:07
Elena Mateescu (ANM), prima reacție după furtuna din București. De ce a fost atât de puternică și ce ne așteaptă în orele următoare
17 iul 2025, 20:32
Prăpăd și la Brașov, joi. Vremea rea a făcut ravagii și apa a inundat locuințele: Nu s-a mai întâmplat așa ceva / video
17 iul 2025, 18:05
O femeie a murit... în apartamentul ei. Furtună cu urmări teribile în București / update
17 iul 2025, 17:14
Se schimbă vremea în aproape toată țara. Alertă meteo generală de furtuni puternice
17 iul 2025, 10:10
Caniculă și furtuni astăzi în țară și-n București - 16 iulie. Alerte de Cod Portocaliu și Cod Roșu. Prăpăd în țară FOTO/ VIDEO
16 iul 2025, 10:22
Prognoza meteo până la mijlocul lunii august. Iată ce ne așteaptă în următoarele 4 săptămâni
15 iul 2025, 10:21
Alerte Cod Galben de caniculă și furtuni în România - Harta zonelor vizate
15 iul 2025, 08:27
Cod Galben de furtuni în România. Zonele vizate de vânt puternic, grindină, descărcări electrice
14 iul 2025, 13:48
Revine canicula, cu temperaturi de până la 38 de grade. Zonele vizate
14 iul 2025, 09:07
ANM: Caniculă în cea mai mare parte a ţării, săptămâna viitoare
13 iul 2025, 13:11
Cele mai noi știri
acum 23 de minute
Consultații medicale gratuite pe litoral: UMF „Carol Davila” aduce 46 de medici în cinci stațiuni, în cadrul campaniei „Asumă-ți să fii sănătos!”
acum 25 de minute
Momente dramatice în București: Un elev de școală auto a intrat în stop cardio-respirator în timpul examenului
acum 45 de minute
Cutremur puternic în Turcia. Bilanțul victimelor. Seismul a fost resimțit în Istanbul și Izmir, 16 clădiri s-au prăbușit
acum 1 ora 1 minute
Dan Negru îi ia la rost pe Busu și Romica Jurcă: „Luați exemplu de la japonezi”!
acum 1 ora 14 minute
Schimbare importantă la ATM-urile din Grecia
acum 1 ora 58 minute
BAC 2025 sesiunea toamnă. Subiecte proba scrisă la Română
acum 2 ore 0 minute
Concediu 2025: Tendințe, prețuri și destinații în top - Interviu cu Traian Bădulescu
acum 2 ore 5 minute
Economistul Adrian Negrescu: Știți cât este „averea” medie pe care au acumulat-o românii în Pilonul 2? Atât va fi pensia ta!
Cele mai citite știri
pe 10 August 2025
Partid suveranist nou pe scena politică?! Bogdan Chirieac: Dacă Georgescu îl susținea pe acest om, altfel arăta România astăzi
pe 10 August 2025
„Scena de film” cu Oana Țoiu la Salzburg a stârnit un val de comentarii. Internauții au crezut că pozele sunt făcute cu inteligența artificială
pe 10 August 2025
Pilotul Vlad Zgârdău a fost un profesionist al aviației, aflat la apogeu pe avioane de linie. Două ipoteze care au dus la tragedia de Arad, unde pilotul român s-a prăbușit
pe 10 August 2025
Cât costă să bei și să mănânci pe Platoul Bucegi - Galerie Foto
pe 10 August 2025
Cum a ajuns Ceaușescu să fie regretat de copiii de bani gata care beau șampanie cu roaba în cluburi. Cioroianu: Mergem în direcția sinuciderii
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel