Dan Negru îi ia la rost pe Busu și Romica Jurcă: „Luați exemplu de la japonezi”!

În opinia lui Dan Negru, meteorologii din România au transformat prognoza meteo într-un șir nesfârșit de avertizări colorate și alerte care cultivă teama în rândul oamenilor. Prezentatorul consideră că acest mod de comunicare amplifică inutil senzația de pericol, în loc să ofere soluții și recomandări practice, așa cum procedează alte țări și cere meteorologilor români să revină măcar o zi pe vară la stilul calm și optimist din trecut.

„Când eram copil și vara era cald, Romica Jurcă spunea la Meteo, la TVR: "Azi, vremea e deosebit de frumoasă, spre bucuria celor aflați în vacanță la mare".



Au trecut anii. Au apărut codurile colorate, Ro-Alert, breaking news… Am prins o furtună zdravănă în Japonia — atât de zdravănă încât trenurile lor de mare viteză au întârziat câteva ore. (am și postat despre asta) M-am uitat atunci la NHK, televiziunea publică japoneză, care a tratat furtuna cu calm, fără alerte, fără panică, oferind în schimb soluții.



Dan Negru: Japonezii au și ei caniculă, doar că...





Ideea era ce se poate face, nu cât de grav este! Japonezii au și ei caniculă, doar că, în loc de coduri roșii și panică, televiziunile le sugerează… să nu-și uite umbrelele de soare acasă. E un semnal discret și elegant că e pârjol. O țară obișnuită cu tsunami și cutremure știe că panica nu ajută.



Le-aș propune colegilor mei de la Meteo: o zi fără coduri. Una fără frică! Luați-i model pe japonezi. Hai, Busule, convinge-ți șefii.



Doamna Jurcă — o zi măcar. Una pe vară! Știu că, în meseria noastră, banalitatea devine interesantă doar dacă e exagerată. Dar, dacă orice drum începe cu un pas, faceți voi pasul acesta! Mic pentru voi. Mare pentru noi!”, a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News