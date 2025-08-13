Cum va fi vremea în minivacanța de Sfânta Maria. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteorologică actualizată

Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a avut o intervenție telefonică, miercuri după-amiază, la România TV, unde a spus cum va fi vremea în următoarele zile, inclusiv în minivacanța de Sfânta Maria.

„Și astăzi, și mâine vorbim de o atenționare meteorologică de cod galben, ce vizează temperaturile deosebit de ridicate, canicula și disconfortul termic accentuat. Astăzi este valabil pentru Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei, mâine, de asemenea, Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei, dar și vestul și sudul Olteniei.

Vor fi temperaturi care vor ajunge până la 33 - 36 de grade Celsius, indicele de temperatură umezeală va putea depăși pragul critic de 80 de unități și nu în ultimul rând, temperaturile resimțite se pot apropia de 38 - 39 de grade, în condițiile în care maximele vor fi între 33 și 37 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în vestul și sud-vestul țării.

Până la finalul săptămânii vom vorbi de caniculă și disconfort termic ridicat, tot în aceleași zone în care azi și mâine, așa cum menționam, va fi în vigoare o atenționare meteorologică de cod galben ce vizează temperaturile deosebit de ridicate și vremea deosebit de caldă, chiar caniculară în vestul și sud-vestul țării“, a spus, la România TV, Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

ANM: Cod galben de caniculă în vestul țării

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, două atenţionări Cod galben de caniculă, prima valabilă pe parcursul acestei zile în 12 judeţe, iar cea de-a doua în cursul zilei de joi, pe raza a 16 judeţe.



Conform prognozei de specialitate, miercuri, între orele 12:00 - 21:00, în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 36 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice.



Judeţele vizate de această atenţionare sunt: Alba, Arad, Bihor, Cluj, Caraş-Severin, Dolj, Hunedoara, Mehedinţi, Maramureş, Sălaj, Satu Mare şi Timiş.



De asemenea, joi, în acelaşi interval orar, va fi Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic ridicat în judeţele: Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Caraş-Severin, Dolj, Hunedoara, Mehedinţi, Maramureş, Mureş, Olt, Sibiu, Sălaj, Satu Mare şi Timiş.



În aceste zone, valorile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, iar cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în regiunile vestice.



Meteorologii precizează că, până spre sfârşitul săptămânii în curs, va mai fi caniculă şi disconfort termic ridicat, mai ales în regiunile vestice şi sud-vestice.



În Bucureşti, vremea se va menţine călduroasă în intervalul 13 august, ora 9:00 - 14 august, ora 21:00. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab şi moderat, iar temperatura maximă va fi de 33 - 34 de grade.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News