Data publicării:

Cum va fi vremea în minivacanța de Sfânta Maria. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteorologică actualizată

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Vremea
FOTO: Agerpres
FOTO: Agerpres

Elena Mateescu, directorul general al ANM, a spus cum va fi vremea în următoarele zile, inclusiv în minivacanța de Sfânta Maria.

Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a avut o intervenție telefonică, miercuri după-amiază, la România TV, unde a spus cum va fi vremea în următoarele zile, inclusiv în minivacanța de Sfânta Maria.

„Și astăzi, și mâine vorbim de o atenționare meteorologică de cod galben, ce vizează temperaturile deosebit de ridicate, canicula și disconfortul termic accentuat. Astăzi este valabil pentru Maramureș, Crișana, Banat, vestul  Transilvaniei și sud-vestul Olteniei, mâine, de asemenea, Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei, dar și vestul și sudul Olteniei.

Vor fi temperaturi care vor ajunge până la 33 - 36 de grade Celsius, indicele de temperatură umezeală va putea depăși pragul critic de 80 de unități și nu în ultimul rând, temperaturile resimțite se pot apropia de 38 - 39 de grade, în condițiile în care maximele vor fi între 33 și 37 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în vestul și sud-vestul țării.

Până la finalul săptămânii vom vorbi de caniculă și disconfort termic ridicat, tot în aceleași zone în care azi și mâine, așa cum menționam, va fi în vigoare o atenționare meteorologică de cod galben ce vizează temperaturile deosebit de ridicate și vremea deosebit de caldă, chiar caniculară în vestul și sud-vestul țării“, a spus, la România TV, Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

ANM: Cod galben de caniculă în vestul țării

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, două atenţionări Cod galben de caniculă, prima valabilă pe parcursul acestei zile în 12 judeţe, iar cea de-a doua în cursul zilei de joi, pe raza a 16 judeţe.

Conform prognozei de specialitate, miercuri, între orele 12:00 - 21:00, în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 36 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice.

Judeţele vizate de această atenţionare sunt: Alba, Arad, Bihor, Cluj, Caraş-Severin, Dolj, Hunedoara, Mehedinţi, Maramureş, Sălaj, Satu Mare şi Timiş.

De asemenea, joi, în acelaşi interval orar, va fi Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic ridicat în judeţele: Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Caraş-Severin, Dolj, Hunedoara, Mehedinţi, Maramureş, Mureş, Olt, Sibiu, Sălaj, Satu Mare şi Timiş.

În aceste zone, valorile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, iar cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în regiunile vestice.

Meteorologii precizează că, până spre sfârşitul săptămânii în curs, va mai fi caniculă şi disconfort termic ridicat, mai ales în regiunile vestice şi sud-vestice.

În Bucureşti, vremea se va menţine călduroasă în intervalul 13 august, ora 9:00 - 14 august, ora 21:00. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab şi moderat, iar temperatura maximă va fi de 33 - 34 de grade.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Cum va fi vremea în minivacanța de Sfânta Maria. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteorologică actualizată
13 aug 2025, 16:30
Ce se întâmplă cu vremea în următoarele zile. Anunțul meteorologilor
13 aug 2025, 15:41
Ce sunt furtunile uscate - fenomenul meteorologic periculos care le dă bătăi de cap specialiștilor
13 aug 2025, 10:55
Alertă meteo generală de Cod Galben. Harta ANM. Prognoza specială pentru București/ Temperaturile orei în toată țara
12 aug 2025, 10:47
Vremea până pe 24 august. ANM, prognoza meteo pe regiuni
11 aug 2025, 15:54
Dan Negru îi ia la rost pe Busu și Romica Jurcă: „Luați exemplu de la japonezi”!
11 aug 2025, 09:51
ParintiSiPitici.ro
Țara în care copiii nu merg la școală până la 7 ani, nu au teme și totuși ajung printre cei mai inteligenți din lume. Secretul pe care părinții îl caută
13 aug 2025, 09:50
Nopți tropicale, temperaturi până la 41 de grade și cod roșu de caniculă. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteo actualizată pentru august
10 aug 2025, 16:15
Val de căldură extremă în capitală. Prognoza ANM pentru weekend și început de săptămână
09 aug 2025, 12:51
Revine canicula. Prognoza meteo pentru următoarele zile. Temperaturi prognozate de 39 de grade
07 aug 2025, 23:18
Cod Portocaliu de averse torențiale. ANM, zonele vizate. UPDATE: Cod Roșu în Iași și Neamț
06 aug 2025, 16:20
Fenomene severe imediate - 5 august. Județele vizate/ Val de alerte de la ANM
05 aug 2025, 16:44
Cod galben de caniculă în București și în alte 11 județe, marți și miercuri; instabilitate atmosferică în 12 județe
05 aug 2025, 11:10
O furtună puternică se îndreaptă spre Marea Britanie. ”Să aveţi haine călduroase, mâncare, apă, combustibil și telefonul încărcat"
04 aug 2025, 18:17
Vremea pe o lună. Prognoza meteo actualizată pentru august 2025
04 aug 2025, 17:33
Alertă meteo pentru 4 august. Sunt vizate Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila şi parţial Constanţa, dar şi Bucureşti
04 aug 2025, 08:45
Cod Portocaliu de furtuni și grindină până la ora 22:00. ANM, zonele vizate
03 aug 2025, 20:59
Avertizare meteo de ploi torenţiale şi vijelii, până luni dimineaţa. Zonele vizate Update: Risc de viituri
03 aug 2025, 11:04
De la ce viteză a vântului e periculos să privești furtuna pe geamul blocului? Explicațiile Florinelei Georgescu (ANM)
01 aug 2025, 22:19
Disputa momentului, tranșată de Florinela Georgescu (ANM): Care a fost cea mai caldă vară
04 aug 2025, 12:01
Vremea până pe 1 septembrie. Iată ce ne așteaptă în următoarele 4 săptămâni
01 aug 2025, 09:08
Ce se întâmplă cu vremea în prima săptămână a lunii august. Prognoza meteo actualizată
31 iul 2025, 14:29
Supercelula din Dâmbovița. Florinela Georgescu (ANM) explică formarea furtunii care a ajuns în câteva ore până la Gura Portiței
29 iul 2025, 18:11
Scăpăm de valul de căldură? Florinela Georgescu (ANM) anunță ce urmează după cea mai fierbinte lună din an
29 iul 2025, 19:15
Am scăpat de caniculă? Anunț din ANM. Florinela Georgescu explică fenomenele extreme care lovesc România
29 iul 2025, 14:11
ANM, alerte meteo de Cod Galben și Cod Portocaliu - 29 - 30 iulie/ Averse, grindină și vijelii. Harta zonelor vizate
29 iul 2025, 10:42
Ploi, vijelii și fulgere: ANM emite Cod portocaliu pentru o mare parte din țară
28 iul 2025, 14:13
Imaginile prăpădului. Inundații în Neamț și Suceava. Un om a murit, 890 au fost evacuați/ Echipe din șase județe, mobilizate. Patru elicoptere intervin
28 iul 2025, 08:32
CODUL ROȘU de vijelii se extinde. Localitățile vizate de fenomenele meteo extreme/ Grindină de mărimea unui ou de porumbel (FOTO) - UPDATE
27 iul 2025, 17:19
Vremea în București. Ce anunță meteorologii pentru Capitală. Schimbare bruscă
27 iul 2025, 14:14
Jumătate de țară sub alerte de caniculă, cealaltă de furtuni. Temperaturile care se resimt la această oră în România HARTA ANM. Sunt și 44 de grade!
27 iul 2025, 09:17
Haos provocat de vremea extremă în mai multe zone din țară: Răniri grave, acoperișuri smulse, străzi inundate și cod roșu la Sibiu
26 iul 2025, 21:16
România are cea mai modernă reţea de radare meteo din Europa. Nimeni nu a mai făcut ca noi / video
26 iul 2025, 18:28
Temperaturile scad. Ce urmează după valul de caniculă. Vremea pentru următoarea săptămână
26 iul 2025, 17:36
A fost emis COD ROȘU în Botoșani - UPDATE
25 iul 2025, 17:45
De ce e apa Mării Negre atât de rece în toiul verii? Elena Mateescu (ANM), explicații
25 iul 2025, 11:27
Cod roșu în București. Temperaturile vor atinge 41 de grade, urmează nopți tropicale și disconfort termic sever
25 iul 2025, 10:13
După caniculă, furtuni. Alerte meteo de fenomene severe imediate. Lista județelor pentru care a fost emis Cod Galben - 24 iulie
24 iul 2025, 16:39
Valul de caniculă se intensifică: Temperaturi de 42 de grade Celsius / Elena Mateescu (ANM) anunță când vin vijeliile
24 iul 2025, 09:45
Cod Portocaliu de furtuni pentru două județe. Se așteaptă grindină de 3-5 centimetri
22 iul 2025, 18:21
Cod roșu de caniculă. Elena Mateescu (ANM) anunță vijelii în această seară. Prognoza meteo actualizată și zonele vizate
22 iul 2025, 14:54
Cod roșu de caniculă în București și Ilfov: Temperaturi de până la 41°C. RO-ALERT
22 iul 2025, 11:39
După caniculă, se strică vremea. ANM, prognoza meteo actualizată pentru următoarele două săptămâni
21 iul 2025, 13:35
București și 6 județe, sub Cod roșu de caniculă. Temperaturi de 41 de grade
21 iul 2025, 10:19
Cod portocaliu de caniculă în 5 județe și Cod galben în alte 15
20 iul 2025, 12:42
Alertă meteo pentru Bucureşti, luni şi marţi, 21 și 22 iulie 2025
20 iul 2025, 12:26
Cod Roşu şi Cod Portocaliu de averse în localităţi din 6 judeţe
18 iul 2025, 08:07
Elena Mateescu (ANM), prima reacție după furtuna din București. De ce a fost atât de puternică și ce ne așteaptă în orele următoare
17 iul 2025, 20:32
Prăpăd și la Brașov, joi. Vremea rea a făcut ravagii și apa a inundat locuințele: Nu s-a mai întâmplat așa ceva / video
17 iul 2025, 18:05
O femeie a murit... în apartamentul ei. Furtună cu urmări teribile în București / update
17 iul 2025, 17:14
Se schimbă vremea în aproape toată țara. Alertă meteo generală de furtuni puternice
17 iul 2025, 10:10
Caniculă și furtuni astăzi în țară și-n București - 16 iulie. Alerte de Cod Portocaliu și Cod Roșu. Prăpăd în țară FOTO/ VIDEO
16 iul 2025, 10:22
Cele mai noi știri
acum 6 minute
Un deținut a evadat din ambulanța care îl ducea la penitenciar. În ce zonă a fugit
acum 14 minute
Ar putea fi Putin arestat în SUA în timpul întâlnirii cu Trump? Oamenii cer arestarea președintelui pentru crime de război
acum 30 de minute
Fața nevăzută a sindicatelor din educație. Îi vedeți că fac proteste, dar iată cu ce se mai ocupă sindicaliștii în spatele ușilor închise! video
acum 1 ora 19 minute
Macron, Merz și Rutte, primele reacții după discuția cu Trump. Update: Zelenski dezvăluie ce l-a avertizat pe președintele american
acum 1 ora 27 minute
Explozie în Bacău, la Letea Veche. Ministerul Sănătății: 3 adulți și un copil, cu arsuri grave
acum 1 ora 32 minute
Comasare școli. Prof. Cornelia Popa Stavri: Mi se pare că am dus într-un absurd extraordinar această idee a economiei
acum 1 ora 42 minute
Grindeanu, culisele discuției cu Nazare despre cazul multinaționalelor: Nu este suficient!
acum 1 ora 48 minute
Karol Nawrocki a reprezentat Polonia la convorbirea liderilor europeni cu Trump, nu Donald Tusk
Cele mai citite știri
pe 12 August 2025
Fostul șef Romsilva, care a încasat 100.000 de euro primă de pensionare, anchetat de DNA
pe 12 August 2025
Inflația a sărit la aproape 8%. Mircea Coșea: Clasa mijlocie nu conștientizează ce o așteaptă în toamnă
pe 12 August 2025
Anunțul Ambasadei SUA: Schimbare privind vizele pentru români. Ce se întâmplă din 2 septembrie
pe 12 August 2025
Turcia renunță la sistemul all-inclusive din hoteluri pentru a reduce risipa alimentară
pe 12 August 2025
Miza reală pentru George Simion la alegerile locale: Cine va fi candidatul AUR pentru Primăria București
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel