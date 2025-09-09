Data publicării:

EXCLUSIV  Cum a fost surprinsă ministra Oana Țoiu pe stradă - Foto în articol

Autor: Doinița Manic | Categorie: Politica
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Vezi în articol cum a fost surprinsă ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, în această dimineață, de un cititor DC NEWS.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a fost surprinsă în această dimineață de un cititor DC NEWS la o terasă din Capitală — o scenă foarte departe de imaginea sobră și oficială pe care ar presupune-o funcția pe care o ocupă. Fotografia, trimisă redacției, o arată așezată la o masă mică, cu spatele la mașinile din trafic, concentrată asupra telefonului mobil. Laptopul pe care îl ține pe genunchi îi stă drept singura „aducere aminte” a atribuțiilor oficiale.

Oana Țoiu poartă sacou gri, pantaloni deschiși la culoare, pantofii cu toc și baretă - o ținută atentă din punct de vedere estetic. Pe scaunul de lângă ea are un rucsac albastru, iar laptopul pe care îl ține pe genunchi este personalizat cu un autocolant ce pare să reproducă harta României și un sticker cu cuvântul „Respect”. Totul se petrece la doi pași de carosabil, nu într-un cadru instituțional. Ministra apare cufundată în telefon, cu o postură relaxată, mai degrabă de client la terasă decât de reprezentant al diplomației românești.

Faptul că un oficial aflat la conducerea ministerului care gestionează imaginea României pe plan extern este fotografiat într-un cadru atât de informal — practic pe stradă, nu la minister sau la o întâlnire oficială, la primele ore ale dimineții - a stârnit deja semne de întrebare. Pentru observatorii atenți la imaginea publică, nu e doar o fotografie, e un semnal. În timp ce unii ar putea argumenta că pauzele la o terasă sunt firești, alții vor vedea în această ipostază o nepotrivire între poziție și aparență. 

Contextul este relevant. Fotografia vine la scurt timp după ce o altă imagine cu Oana Țoiu - surprinsă în lojă la meciul amical România–Canada, alături de Dragoș Pîslaru, în care oficialul ținea în mână un pahar de bere - a inflamat discuțiile în mediul online. Atunci mulți internauți au considerat gestul nepotrivit pentru un ministru de Externe, opinie care a provocat reacții critice privind seriozitatea și modul în care sunt gestionate aparițiile publice ale reprezentanților României.

VEZI ȘI: Ministrul de Externe, Oana Țoiu, fotografiată cu berea în mână pe Arena Națională 

În plus, ministra a mai fost recent implicată în polemici publice, criticând apariția foștilor premieri Viorica Dăncilă și Adrian Năstase într-o fotografie alături de Vladimir Putin și Xi Jinping, la parada militară care a marcat 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, ceea ce a făcut ca fiecare imagine cu Țoiu să fie, automat, supusă ulterior analizelor. 

Cititorul care ne-a transmis imaginea chiar notează, în spirit de glumă, remarcând pantalonii roșii ai însoțitorului ministrului Oana Țoiu, dacă se află la o cafea cu fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu. În acest context, imaginea ce ar trebui să fie una profund diplomatică, de reprezentare a României, ajunge să fie una zilnic comentată, departe de respectul cuvenit unui ministru cu acces în cele mai mari cercuri diplomatice ale lumii, prin prisma funcției deținute. 

VEZI ȘI: Țoiu, supărată pe Năstase și Dăncilă. Analist, mesaj pentru apostolii izolării Chinei după celebra poza cu foștii premieri 

 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Cum a fost surprinsă ministra Oana Țoiu pe stradă - Foto în articol
09 sep 2025, 10:22
Robert Cazanciuc: Emoție și speranță la început de an școlar
08 sep 2025, 16:54
Robert Cazanciuc, la comemorarea „Crăișorul Munților”
08 sep 2025, 16:47
Marcel Ciolacu afirmă că demontează o mare minciună, privind fondul de rezervă al Guvernului - Video
08 sep 2025, 15:27
Ping-pong în coaliția de guvernare, episodul ”pistol la tâmplă”. USR îi răspunde lui Grindeanu
08 sep 2025, 14:51
Grindeanu, avertisment către USR și PNL: Atunci, PSD este obligat să ia decizii nedorite!
08 sep 2025, 13:49
ParintiSiPitici.ro
Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Mai bine țineți copiii acasă”, mesajul primit de mai mulți părinți. Marius Nistor: „Atragem atenția Guvernului Bolojan că școala nu va începe!”
07 sep 2025, 11:34
Scenariu de coșmar la Strasbourg. Rareș Bogdan, avertisment din PE: Miza este enormă
08 sep 2025, 12:49
Președintele Nicușor Dan, întrerupt la declarații de fiul său: Bună ziua, am emoții
08 sep 2025, 08:49
George Simion, scrisoare deschisă: "Pentru judecători, dar nu numai..."
05 sep 2025, 19:42
Ministerul unde angajații vin în șlapi la muncă. Ministru: Sunt mai speciali, consideră că e ok să vină ca la plajă
05 sep 2025, 18:53
Simbol electoral pe gardurile școlilor, în Slatina. Scandal între prefect și primar: Aveți la dispoziție cinci zile lucrătoare să-l dați jos!
05 sep 2025, 20:04
Scandal în partidul fondat de Dacian Cioloș: Octavian Berceanu a demisionat din REPER după anularea alegerilor
05 sep 2025, 14:07
Daniel David anunță că școala începe luni: Părinții să-și ducă copiii la școală. Profesorii n-au cum să nu se ocupe de ei
04 sep 2025, 21:50
Nicușor Dan a recunoscut discuția de la Palatul Victoria. De ce a intervenit pentru magistrați. Faza ”căruciorul de supermarket”
04 sep 2025, 21:33
Nicușor Dan și-a evaluat cele 100 de zile în funcție. Ce notă și-a dat
04 sep 2025, 19:43
Nazare răspunde acuzațiilor: Nu sunt șantajabil. Nu am nimic de ascuns. MF deranjează teribil zonele de influență
04 sep 2025, 19:07
Iulian Fota o face, indirect, isterică pe Oana Țoiu: Umilire gratuită a unei mari puteri
03 sep 2025, 22:41
”Eu mă simt prost câteodată”. Ciprian Ciucu, dezvăluire despre Ilie Bolojan: E absolut ridicol
03 sep 2025, 21:26
Lia Olguța Vasilescu anunță un blocaj administrativ: Nu va mai exista nicio direcție funcțională!
03 sep 2025, 22:24
"Și Trump are poze cu Putin"! Doi politicieni AUR cer demisia Oanei Țoiu: "Dacă nu vă pricepeți, plecați acasă"!
03 sep 2025, 19:47
Nicușor Dan se amuză pe tema coaliției de guvernare. ”Până când?” întreabă președintele
03 sep 2025, 19:44
Suma care s-ar economisi anual prin concedierile din administraţia publică, anunțată de Ilie Bolojan
03 sep 2025, 18:21
Reacția premierului Bolojan, după apariția pozei cu Dăncilă și Năstase alături de Putin
03 sep 2025, 16:19
Fermierii români, tratați ca cetățeni de mâna a doua de UE. Bruxelles refuză despăgubiri pentru dezastre naturale
02 sep 2025, 22:57
Sorin Grindeanu, dezvăluiri despre discuțiile de la Cotroceni
02 sep 2025, 21:39
Testul pentru coaliție din Parlament. Bolojan: Vedeți că de multe ori pari singur
02 sep 2025, 20:55
Cine pleacă din primării și ”eroarea” de care s-a prins premierul Bolojan. Cum erau tăiate 25% din posturile de pe hârtie și noul scenariu de reducere
02 sep 2025, 19:35
Premierul, termen limită pentru primari
02 sep 2025, 17:23
Bolojan, detalii despre conflictul cu Nicușor Dan / video
02 sep 2025, 10:47
Plecare din Ministerul Transporturilor la conducerea Companiei Naționale Aeroporturi București. Cine este Bogdan Mîndrescu
01 sep 2025, 23:27
Ilie Bolojan își asumă Pachetul 2 de măsuri: Nu am spus adevărul de frică să nu speriem oamenii
01 sep 2025, 19:35
Bujduveanu retrage avizul pentru protestul din București: "Capitala nu va deveni scena radicalismului"
01 sep 2025, 19:48
Majorarea TVA nu s-a discutat nici măcar o dată în coaliție: Sorin Grindeanu exclude acest scenariu
01 sep 2025, 18:01
Nicușor Dan, alături de Ursula von der Leyen la Constanța. UPDATE: Principalele declarații făcute de cei doi
01 sep 2025, 17:51
Primarul care a anunțat că-și dă demisia și pleacă acasă. ”Eu cu șase oameni nu pot lucra”
01 sep 2025, 16:20
Fifor, către Bolojan: Dacă nu poate respecta înțelegerile din Coaliție, să-și ia jucăriile și să plece, dar să-și asume consecințele
01 sep 2025, 14:23
Decizie în cazul lui Călin Georgescu, în dosarul privind cultul persoanelor vinovate de genocid
01 sep 2025, 11:16
Proiect unic în Capitală. Daniel Băluță, bilanț după primul an de activitate
31 aug 2025, 22:22
Elena Lasconi iese la rampă. Mesaj tranșant pentru Ilie Bolojan
31 aug 2025, 19:58
Motivul pentru care Ursula von der Leyen vine la Constanța. Bogdan Chirieac: N-are nevoie de sprijinul României, cum am putea crede
29 aug 2025, 13:59
Scandal într-o primărie: Viceprimarul acordă audiențe pe o bancă, în curtea instituției
29 aug 2025, 10:51
PSD pregătește un pachet propriu de relansare economică, a anunțat Sorin Grindeanu
28 aug 2025, 08:55
Sebastian Popescu, prima reacție în scandalul în care e acuzat de pedofilie
27 aug 2025, 16:01
Conflict în coaliție. Pucheanu: Nu vă mai uitați în gura lui Miruță, bate câmpii cu grație
27 aug 2025, 14:38
”Pentru asta s-a dus Nicușor Dan la Guvern”. Ce le-ar fi spus liderilor coaliției de guvernare
27 aug 2025, 12:33
Eugen Orlando Teodorovici candidează la Primăria Capitalei
26 aug 2025, 21:32
Pucheanu: Ori primarii sunt luați la mișto, ori în ministere nu contează ministrul, ci decid funcționarii
26 aug 2025, 16:43
Nicușor Dan recunoaște: România nu are acum o strategie adevărată pentru acești români
26 aug 2025, 11:43
Grindeanu, demersuri pentru sprijinul administrațiilor locale. Cu cine s-a întâlnit liderul PSD / foto în articol
25 aug 2025, 17:44
Moșteanu îi răspunde lui Chirieac: De unde bani pentru ca românii să facă patru luni armata
25 aug 2025, 14:52
Pentru prima oară, un lider PNL avertizează USR că face un joc periculos prin conflictul cu PSD. ”Preocupare excesivă pentru imaginea proprie a miniștrilor USR”
25 aug 2025, 11:26
Cele mai noi știri
acum 5 minute
Out of Sight, Out of Mind. Expoziție la Mogoșoaia
acum 14 minute
Prințul William se confruntă cu „emoții complexe” la întoarcerea lui Harry în Marea Britanie
acum 23 de minute
Crăciunul mai devreme. Șeful statului spune că sărbătoarea vine cu bucurie, comerț, activitate, cultură și cântece
acum 30 de minute
Un gândac usucă mii de hectare de păduri, în România, fără a se putea interveni din cauza birocrației. Este vid legislativ
acum 42 de minute
Noi precizări privind programul RABLA. Când va fi lansat și ce modificări pregătește ministerul pentru anul 2026
acum 42 de minute
iMapp Bucharest, 10 ani de spectacol vizual, în parteneriat cu faimosul raliu internațional Gumball 3000 și emblematicul eveniment Food Truck Festival
acum 47 de minute
Caz revoltător în Sibiu: Copil găsit legat în casă de tatăl lui. Motivul incredibil
acum 51 de minute
Tragedie în Galați: Un polițist de 20 de ani a lovit o căruță, o persoană a murit, iar trei sunt grav rănite
Cele mai citite știri
pe 8 Septembrie 2025
Ryanair, aterizare de urgență. ”A fost groaznic, era sânge peste tot, oamenii țipau și plângeau” descrie un martor scenele din avion
pe 8 Septembrie 2025
Viktor Orban vorbește de împărțirea în trei a Ucrainei: Soarta pare a fi pecetluită
pe 8 Septembrie 2025
Pământ din Dobrogea, exportat în Spania. Agenția de Mediu Constanța, aviz ilegal pentru o exploatare care a înghițit zeci de hectare
pe 8 Septembrie 2025
Horoscop 2026. Cele două zodii care vor avea un an de neuitat!
pe 8 Septembrie 2025
Scenariu de coșmar la Strasbourg. Rareș Bogdan, avertisment din PE: Miza este enormă
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel