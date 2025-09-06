Ministrul de Externe, Oana Țoiu, fotografiată cu berea în mână pe Arena Națională 

O imagine cu Oana Țoiu, ministra de Externe, surprinsă în lojă la meciul amical România - Canada de pe Arena Națională, a stârnit reacții puternice în mediul online. În fotografie, oficialul ține în mână un pahar de bere, alături de Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene.

Faptul că o persoană care ocupă unul dintre cele mai importante posturi din guvern, responsabilă de politica externă și de imaginea României în lume, apare cu un pahar de alcool, a fost considerat de mulți internauți nepotrivit. Această imagine ar transmite un mesaj de superficialitate și lipsă de profesionalism, mai ales într-un moment în care poziția României pe plan internațional presupune seriozitate și responsabilitate.

Imaginea a devenit virală rapid pe rețelele sociale, generând sute de reacții și meme-uri critice, iar discuțiile online au fost dominate de întrebări privind etica și responsabilitatea persoanelor publice în exercițiul funcțiunii.

Reamintim că amicalul România - Canada s-a desfășurat pe Arena Națională, iar prezența unor oficiali de rang înalt la astfel de evenimente sportive nu este neobișnuită. Însă gestul în sine, de a ține un pahar de bere în public, a ridicat semne de întrebare asupra respectului față de funcția de ministru și față de percepția publică.

Cine este Oana Țoiu?

Oana Țoiu s-a născut pe 9 iulie 1985 în Călărași, având în prezent 40 de ani. A fost desemnată ministru al Afacerilor Externe în Guvernul condus de Ilie Bolojan, preluând oficial mandatul pe 24 iunie 2025.

Numirea sa a survenit în contextul unei coaliții politice formate din PSD, PNL, UDMR și USR.

Uniunea Salvați România a propus-o pe Oana Țoiu pentru funcția de ministru al Afacerilor Externe.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News