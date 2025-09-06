Data publicării:

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, fotografiată cu berea în mână pe Arena Națională 

Autor: Dan Carp | Categorie: Stiri

O imagine cu Oana Țoiu, ministra de Externe, surprinsă în lojă la meciul amical România - Canada de pe Arena Națională, a stârnit reacții puternice în mediul online. În fotografie, oficialul ține în mână un pahar de bere, alături de Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene.

Faptul că o persoană care ocupă unul dintre cele mai importante posturi din guvern, responsabilă de politica externă și de imaginea României în lume, apare cu un pahar de alcool, a fost considerat de mulți internauți nepotrivit. Această imagine ar transmite un mesaj de superficialitate și lipsă de profesionalism, mai ales într-un moment în care poziția României pe plan internațional presupune seriozitate și responsabilitate.

Imaginea a devenit virală rapid pe rețelele sociale, generând sute de reacții și meme-uri critice, iar discuțiile online au fost dominate de întrebări privind etica și responsabilitatea persoanelor publice în exercițiul funcțiunii.

Reamintim că amicalul România - Canada s-a desfășurat pe Arena Națională, iar prezența unor oficiali de rang înalt la astfel de evenimente sportive nu este neobișnuită. Însă gestul în sine, de a ține un pahar de bere în public, a ridicat semne de întrebare asupra respectului față de funcția de ministru și față de percepția publică.

Cine este Oana Țoiu? 

Oana Țoiu s-a născut pe 9 iulie 1985 în Călărași, având în prezent 40 de ani. A fost desemnată ministru al Afacerilor Externe în Guvernul condus de Ilie Bolojan, preluând oficial mandatul pe 24 iunie 2025. 

Numirea sa a survenit în contextul unei coaliții politice formate din PSD, PNL, UDMR și USR.

Uniunea Salvați România a propus-o pe Oana Țoiu pentru funcția de ministru al Afacerilor Externe. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Miza demisiei lui Piedone din PUSL. De a ales să-și facă un partid nou 
06 sep 2025, 11:08
Incendiu violent la o hală din Galați. Sute de metri pătrați afectați
06 sep 2025, 10:16
Beauty News, la Mi-Th Influencer, cu Mirela Vescan şi Thea Haimovitz
06 sep 2025, 09:47
Agenția Fitch modifică perspectiva economică a Poloniei la "negativă"
06 sep 2025, 09:38
Lupul, mai util decât omul în pădure. Rol esenţial în limitarea pestei porcine
06 sep 2025, 09:40
DN2, o şosea "neclară". Motivul pentru care are cele mai multe accidente grave
06 sep 2025, 09:02
ParintiSiPitici.ro
Mesajul care a bulversat mii de părinți înainte de începerea școlii: „Am primit de la doamna învățătoare...”
05 sep 2025, 23:05
Vladimir Putin își pune cele mai mari speranțe în "Puterea Siberiei 2": "Va fi benefică pentru ambele părți" 
06 sep 2025, 08:39
Protestele violente din Serbia continuă. Polițiștii au folosit gaze lacrimogene împotriva mulțimii - VIDEO
06 sep 2025, 08:39
Ghicitul, o practică păgână, fără loc în credinţa creştină. Teologul Andreas Păun, mesaj pentru ghicitoare
06 sep 2025, 08:06
BANCUL ZILEI: Petrecerea...
06 sep 2025, 07:35
Donald Trump a repetat greșeala făcută cu ISIS și în cazul războiului din Ucraina. "S-a dovedit mult mai dificil decât crezusem inițial"
05 sep 2025, 23:58
Poza momentului cu ministrul Țoiu, publicată de Ambasada SUA
05 sep 2025, 23:31
Budapesta blochează din nou integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană: Ne distrug securitatea și agricultura
05 sep 2025, 23:57
Marian Vanghelie nu-și mai poate vedea fetița timp de 6 luni. Ordin de protecție decis de instanță
05 sep 2025, 23:56
Prințul Harry „are nevoie disperată” de o întâlnire cu Regele Charles
05 sep 2025, 23:23
Criteriile de încadrare în grad de handicap, schimbate. Anunțul ministrului Muncii
05 sep 2025, 22:21
Forțele speciale americane, misiune secretă în Coreea de Nord. Este echipa care l-a lichidat pe Bin Laden
05 sep 2025, 23:06
Bărbat arestat preventiv după ce și-a incendiat soția nevăzătoare cu un arzător cu butelie
05 sep 2025, 21:34
Incendiu în Giurgiu, extins la 11 gospodării. Trei case, afectate
05 sep 2025, 21:50
Psihologia Carierei, subiectul săptămânii la DrPsy. Jurnalista Daniela Palade Teodorescu, invitata Ramonei A. Dumitru - VIDEO
05 sep 2025, 21:51
Moartea lui Giorgio Armani declanșează goana după hainele vintage ale designerului italian
05 sep 2025, 20:55
Amendă uriașă dacă nu ești politicos cu funcționarii publici: Proiectul de lege care îi pune pe cetățeni la colț
05 sep 2025, 21:13
Probleme la Google. Comisia Europeană, amendă de aproape 3 miliarde de euro
05 sep 2025, 19:57
Câte trupe occidentale ar urma să fie trimise în Ucraina după război
05 sep 2025, 19:17
Bilanțul sezonului estival: Câte vieți a luat marea anul acesta. Câți au fost salvați
05 sep 2025, 18:44
Germania are cel mai rapid supercomputer AI din UE. Merz vrea să ajungă din urmă SUA și China: Ne dorim să devenim o naţiune AI
05 sep 2025, 19:33
Anunțul Ryanair pentru toți pasagerii. Modificare privind bagajele
05 sep 2025, 19:31
Peste 50 de mașini furate, descoperite în România pe parcursul verii. Multe dintre ele sunt de lux
05 sep 2025, 18:16
Noul impozit auto: Pentru o mașină nouă se plătesc taxe ca pentru una de 10 ani. Criticile experților
05 sep 2025, 18:29
Bucureștiul la intersecție: cum arată, de fapt, infrastructura rutieră pe care bucureștenii o consideră problema nr. 1
05 sep 2025, 17:24
Linia de autobuz 182 din București, prelungită la „Dragonul Roșu”
05 sep 2025, 17:37
Prințul William și Kate Middleton, declarație emoționantă după tristul deces din familie
05 sep 2025, 17:04
Medic condamnat la închisoare după ce și-a amputat propriile picioare
05 sep 2025, 16:44
Scandal uriaș în guvernul Marii Britanii: Dublă demisie din administraţia Starmer
05 sep 2025, 16:49
Trump a trimis 10 avioane de luptă, 7 nave de război și un submarin de atac în Puerto Rico pentru a combate cartelurile de droguri
05 sep 2025, 16:54
Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, interviu special despre vraci, ”babe vindecătoare” și misterul unor decese din istorie
05 sep 2025, 20:01
Trump spune că India și Rusia par „pierdute” în fața Chinei „adânci și întunecate”
05 sep 2025, 15:58
Ghid astrologic pentru Eclipsa de Lună din 7 septembrie 2025 - VIDEO
05 sep 2025, 15:38
Tesla îi va acorda lui Musk o sumă fără precedent de 1.000 de miliarde de dolari
05 sep 2025, 15:47
Sezonul vinetelor: rețete simple și diferite pentru a profita la maximum de acest ingredient
05 sep 2025, 14:56
A murit Ducesa de Kent a Marii Britanii. Ce grad de rudenie avea cu Regina Elisabeta a II-a
05 sep 2025, 14:27
Franța, în pragul blocajului total: Provocări pentru Emmanuel Macron, între susținerea Ucrainei și grija față de cetățeni
05 sep 2025, 15:36
„Dietele” anului 2000 au revenit. Cum să le identifici și de ce să te ferești de ele
05 sep 2025, 14:09
Trump, flatat din nou de ruși. Cum l-a numit Dmitri Peskov pe președintele SUA
05 sep 2025, 15:48
Marele absent de la cina dată de Donald Trump în cinstea miliardarilor americani
05 sep 2025, 13:17
Statele Unite continuă să finanţeze un tratament revoluţionar împotriva HIV, în ciuda reducerilor bugetare
05 sep 2025, 12:56
Cum trăiește un român peste medie cheltuind sub medie: Secretele cumpărăturilor inteligente
05 sep 2025, 12:27
China iese la rampă în războiul din Ucraina. Mesaj clar pentru Trump și pentru liderii europeni
05 sep 2025, 12:09
Zelenski se întâlnește cu Robert Fico, premierul Slovaciei prieten cu Putin. Ce vor discuta cei doi
05 sep 2025, 11:47
Teroare fără sfârșit în Afganistan: Cinci noi replici seismice și alte 10 persoane au fost rănite
05 sep 2025, 11:42
Putin le taie elanul celor care vor trupe occidentale în Ucraina. Ce a declarat
05 sep 2025, 11:24
Cele mai noi știri
acum un minut
Tensiuni între SUA şi Venezuela. Trump a mutat avioane de luptă în Caraibe. Linia roşie care nu trebuie trecută
acum 7 minute
Funeraliile Prințesei Diana, momentul în care întreaga lume a stat în loc. 28 de ani de la ceremonia de înmormântare
acum 8 minute
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, fotografiată cu berea în mână pe Arena Națională 
acum 34 de minute
Miza demisiei lui Piedone din PUSL. De a ales să-și facă un partid nou 
acum 54 de minute
Jesse Marsch, selecţionerul Canadei, mesaj subtil pentru Mircea Lucescu: La 80 de ani, sper să fiu pe plajă
acum 1 ora 26 minute
Incendiu violent la o hală din Galați. Sute de metri pătrați afectați
acum 1 ora 28 minute
Românii au probleme cu banii. 15% nu şi-au putut achita la timp cheltuielile în 2024
acum 1 ora 42 minute
Cod Galben de caniculă și disconfort termic accentuat în zece județe din țară
Cele mai citite știri
pe 5 Septembrie 2025
„De ce să plătesc, în București, pentru apa caldă folosită de altul?“ / Explicația unui specialist / video
pe 5 Septembrie 2025
China iese la rampă în războiul din Ucraina. Mesaj clar pentru Trump și pentru liderii europeni
pe 5 Septembrie 2025
Poza momentului cu ministrul Țoiu, publicată de Ambasada SUA
pe 5 Septembrie 2025
COTAR acuză un nou caz tip City Insurance şi Euroins, cu un asigurator RCA
pe 5 Septembrie 2025
O româncă a ajuns director în cea mai mare companie de finanțe din Germania. Astăzi, Mariana Daina are în echipă doar români
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel