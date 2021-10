Cu cât cresc PENSIILE și cum sunt rezolvate inechitățile. Raluca Turcan: Nu poți să ceri nimănui să facă în câteva luni

Raluca Turcan, ministrul Muncii, a intervenit sâmbătă seara în direct la România TV unde a vorbit despre rezolvarea inechităților din sistemul de pensii.

”De la 1 ianuarie 2022 pensiile vor fi indexate pentru că politica pe care o avem în momentul de față merge pe două paliere. Unu, pe politică pe termen scurt și aici, în această perioadă dificilă, cei care sunt afectați de creșterile de prețuri, de puterea de cumpărare, să beneficieze de o majorare a pensiilor. În același timp, pe termen mediu și lung am început deja marele proces de reformă despre care s-a tot vorbit și pentru care nu s-a făcut mare lucru și anume, să reducem inechitățile din sistemul public de pensii, să creștem pensia medie în România și în același timp să legăm pensiile de contributivitate. Am început deja să facem lucrul acesta. Ceea ce nu s-a făcut în 30 de ani nu poți să ceri nimănui să facă în câteva luni. Este antisocial ca în România anului 2021, dosarele de pensii în România să stea unul peste altul în casele de pensii și în mare parte din procedurile din casele județene de pensii să se desfășoare la un nivel rudimentar. Ca atare am început procesul de digitalizare”, a declarat Raluca Turcan.

Cu cât vor crește pensiile

În cadrul intervenției televizate, ministrul Muncii a explicat și cu cât vor crește pensiile și în ce mod.

”Cele mai multe procese în justiție le avem din cauza inechităților crase din sistemul de pensii în care oameni cu aceeași vechime, cu aceeași calificare, cu aceeași muncă, pentru că au ieșit în ani diferiți, aveau parte de pensii diferite. Să nu mai vorbim de diferența aproape lipsită de decență dintre pensia minimă socială și pensia cea mai mare dintr-un sistem public de pensii în România, care până de curând era 79.000 de lei, dar beneficiarul din păcate a decedat. Pe reforma pensiilor avem în momentul de față o formulă testată cu specialiști și care ne va aduce în urma recalculării ca această inechitate să fie eliminată. (...) Deci pentru anul viitor pensiile vor fi indexate. Noi plecăm de la 7% până la un procent mai mare în funcție de bugetul pe care îl vom avea, de investiții. În funcție de acestea vom anunța procentul cu care vom crește pensiile. Pe noua lege pe care o vom elabora trebuie să rețineți că pensiile mai mici vor crește mai mult și pensiile mari vor crește cu mai puțin pentru că doar în felul acesta vom reuși să reducem din inechități și să reducem decalajul dintre cea mai mică pensie și cea mai mare”, a completat ministrul Raluca Turcan.