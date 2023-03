Criza laptelui în România. Emil Dumitru (PNL): Avem deficit de un milion de tone. Culegem ce am semănat, adică importăm din ce în ce mai mult lapte / video

Invitat la DC News, Emil Dumitru, deputat PNL, a explicat care sunt cauzele care au determinat ca România să aibă un deficit de un milion de tone de lapte, iar unele consilii județene să fie nevoite să importe de pe piețele externe pentru programul din școli:

„Avem deficit de un milion de tone de lapte importat sau achiziționat din comerțul intra-comunitar. Este enorm de mult și e descalificant atunci când te uiți și vezi România în topul producătorilor de cereale, dar nu e în stare să-și producă laptele nici pentru consumatorul autohton. Nu mai spun că avem cazuri în care consiliile județene au contractat lapte pentru programul din școli din comerțul intra-comunitar.

Am tot subvenționat capete de animale care sunt mai degrabă virtuale. Ministerul a dat o ordonanță, nr. 3/2023, în care acordă 73 de euro per cap de animal la un efectiv prognozat de 620.000 de capete. În primul rând, dacă erau 620.000 de capete, România nu avea un deficit de un milion de tone de lapte. În piața organizată a celor care produc lapte, procesează sau vând direct sunt undeva la peste 200.000 de capete de animale. UE finanțează un milion de capete. Banii ajung în România, dar impactul generat pe susținerea unui sector aflat în dificultate nu este cel pe care noi îl urmărim.

Dacă noi am fi dat 200 de euro, cum am propus eu, pe tona de lapte și nu pe capete de animale - pentru că s-ar putea să avem un fermier cu cinci animale care s-ar putea să producă pe ciclul de lactație de o săptămână 40 de tone de lapte - cu siguranță omul respectiv și-ar fi dezvoltat business-ul. Când noi dăm doar pe baza de date de la ANSVSA, culegem ce am semănat, adică importăm din ce în ce mai mult lapte“, a spus Emil Dumitru.

