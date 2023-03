Problema pesticidelor în UE. Emil Dumitru (PNL): Europa riscă să devină importator de mâncare. Euroscepticismul se poate naște și din astfel de abordări / video

În cadrul unui interviu pentru DC News, Emil Dumitru, deputat PNL, a vorbit despre problema pesticidelor din Uniunea Europeană, a cărei reformă riscă să distrugă sistemul agricol și să facă UE dependentă de importul de mâncare:

„Reforma pe ce înseamnă reducerea utilizării produselor de protecția a plantelor e ca într-o farmacie. Dacă se închid toate farmaciile și ne îmbolnăvim, vom apela doar la leacuri băbești și vedem care scapă dintre noi. Este anormal. La fel și cu sănătatea plantelor.

La nivel european avem puțin peste 80 de substanțe active de protecție a plantelor, iar România e printre statele cele mai prietenoase cu mediul și utilizează undeva la 0,7 kilograme pe hectar substanțe active, față de alte state care utilizează 6-7 kilograme. Faptul că avem un raportor din Germania, care face agricultură bio și care are o nișă de consumator, eu spun că dacă nu suntem atenți, cu o reducere de 80%, propusă de acest raportor, practic înseamnă că România să mai utilizeze doar vreo 100 de grame de substanțe active în tratamentul fitosanitar. Asta ne scoate total din capacitatea de a fi competitivi în piața europeană.

Sigur că cei cu 7 kilograme, care astăzi, teoretic, ar trebui să fie sancționați, pentru că utilizează în exces produse de protecție a plantelor, vor mai rezista în piață, ceea ce nu mi se pare în regulă ca abordare. Eu am mare încredere în europarlamentarii noștri, în special în domnul Daniel Buda și doamna Carmen Avram - și nu ascund faptul că am o relaționare foarte bună cu ei - să poată să convingă și alte state membre să facem un blocaj pe subiectul ăsta, deoarece, în caz contrar, Europa, din net exportator de valoare adăugată în industria alimentară să devină importator de mâncare, ceea ce e foarte tragic. Practic, și fermierii își vor pierde încrederea în Comisia Europeană, că nu ne duce într-o direcție conform așteptărilor celor din agricultură. Euroscepticismul se poate naște și din astfel de abordări total neserioase“, a c precizat deputatul PNL Emil Dumitru.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Bani pentru fermierii români. Emil Dumitru (PNL), despre Daea: Ne-a tot plăcut să anunțăm producții record. Puteam să facem un blocaj pe metodologia de calcul / video

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News