Eurodeputatul SD Carmen Avram, raportorul Parlamentului European privind schema de distribuție a fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate în școli, a vorbit despre criza produselor lactate care afectează distribuția acestora în unitățile școlare.

România, deficit de lapte

„E una dintre cele mai vechi finanțări ale UE, are aproape vârsta politicii agricole comune, a fost demarată în anii 70 și avea atunci scopul de a scoate sectorul laptelui dintr-o criză în care se afla. În timp, schema a suferit numeroase modificări. Avem, însă, un element comun între nașterea acestei scheme și realitatea de astăzi. Și acum, în prejma revizuirii acestui regulament european, avem o criză e sectorului european de lapte și a sectorului românesc de lapte. De peste un an, România are un deficit de peste 1 milion de tone de lapte, ceea ce, evident, a afectat distribuția de hrană către elevi. În aproape jumătate din școlile din țară, distribuția de produse de lapte e blocată. Producătorii, care au fost loviți de criza energetică și de prețul furajelor, nu mai pot oferi lapte la prețurile mici la care s-au semnat contractele în trecut“, a spus europarlamentarul SD Carmen Avram.

Invitată la Interviurile DC News, unde a vorbit despre „Regulamentul european privind distribuția de fructe, legume, lapte și produse din lapte în școlile din țările Uniunii Europene“, Carmen Avram a detaliat soluțiile negociate în Parlamentul European, în calitate de raportor, la criza laptelui apărută pe piața europeană în urma crizei energetice și a scumpirii produselor agricole.

“În calitate de raportor pe acest dosar, m-am luptat - și am reușit să ajung la un acord cu negociatorii din partea celorlalte grupuri politice - pentru a cere Comisiei Europene un buget mărit, astfel încât fructele, legumele, laptele și produsele din lapte să ajungă la și mai mulți copii și, în același timp, să sprijinim fermierii și producătorii europeni să treacă peste greutățile actuale. Azi, schema europeană prevede, pentru perioada 2023-2029, un buget total puțin peste 1.3 miliarde de euro, însă noi, în Parlamentul European cerem mai mult, având în vedere nivelul inflației. În paralel, în calitate de raportor, cer Comisiei și statelor membre eliminarea criteriului de atribuire a contractelor de furnizare a acestor produse la cel mai mic preț. Așa ne vom permite să le dăm copiilor alimente de o calitate mai bună și la un preț corect pentru producător, preț care să acopere costurile de producție, ceea ce nu se prea întâmplă azi, și să genereze un profit, astfel încât sectorul să fie motivat să livreze produse în școli“, a precizat europarlamentarul.

Birocrația excesivă sperie școlile și micii producători să adere la schemă

Evaluarea Comisiei Europene arată că prea puțini fermieri și producători livrează direct spre școli produsele, pentru că nu au capacitatea, timpul și pregătirea necesare întocmirii dosarelor stufoase.

“În România, însă, situația e mult mai gravă decât în restul Uniunii. Pentru 1 kilogram de produs distribuit în școli, se produce 1 kilogram de documente. E o problemă foarte mare, dar la care, în calitate de raportor pe acest dosar, am propus soluții clare. Cer, in raportul Parlamentului European:

- reducerea birocrației și simplificarea procedurilor de achiziție;

- extinderea perioadei contractuale, astfel încât să asiguri o predictibilitate sectorului, dar și școlilor. În acest fel, atât producătorul, cât și elevul vor fi siguri că distribuția de produse în școli nu va avea întreruperi;

- posibilitatea renegocierii prețurilor din contractele deja încheiate, în condițiile în care, așa cum vedem azi, costurile de producție depășesc prețul negociat inițial;

- achiziționarea produselor distribuite în școli de la fermieri locali, aflați în proximitatea unităților școlare.

Cu toate aceste prevederi, cu un buget mărit și criterii corecte de atribuire a licitațiilor, nu ar trebui să mai ajungem în situația în care fermierii să fie defavorizați de lanțurile mari de distribuție, care câștigă licitații oferind autorităților publice prețuri foarte mici, și nici să mai avem întreruperi în furnizarea hranei în școlile din România și din Uniunea Europeană. În plus, am înlesni accesul fermierilor și producătorilor mici, locali, la acest program”, a explicat europarlamentarul SD Carmen Avram.

Raportul urmează să fie votat miercuri, 22 martie, în Comisia pentru Agricultură din Parlamentul European.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News