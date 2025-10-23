€ 5.0823
Data actualizării: 16:32 23 Oct 2025 | Data publicării: 16:32 23 Oct 2025

Corneliu Ștefan, (PSD): Găeștiul, pregătit pentru alegerea primarului
Autor: Crişan Andreescu

Găești Foto: Facebook Corneliu Ștefan
 

Organizația PSD Dâmbovița este pregătită pentru această competiție electorală, avându-l drept candidat pentru Primăria orașului Găești pe Alexandru Iorga, actualul lider al consilierilor locali ai PSD , a anunțat Corneliu Ștefan, președintele CJ.

"Alexandru Iorga, candidatul PSD pentru Primăria Găești!

7 decembrie – data alegerilor locale pentru funcția de primar al orașului Găești.

În ultimul an, Alexandru Iorga a demonstrat, în calitate de consilier local, că are competența și determinarea necesare pentru a administra cu responsabilitate orașul. Activitatea sa în Consiliul Local Găești a confirmat o abordare pragmatică, echilibrată și mereu în interesul comunității.

Cu sprijinul echipei locale și al conducerii județene, Alexandru Iorga intră în această campanie cu un program realist, bazat pe nevoile reale ale cetățenilor și pe dorința de a readuce dezvoltarea în oraș.
Orașul Găești are nevoie de o nouă viziune administrativă și de o conducere capabilă să gestioneze eficient resursele publice, să atragă investiții și să ofere condiții moderne de viață locuitorilor săi.
Stagnarea și lipsa de direcție trebuie înlocuite cu responsabilitate, transparență și competență.

PSD Dâmbovița și echipa organizației Găești rămân aproape de oameni, iar Alexandru Iorga va construi orașul pe care găeștenii și-l doresc.

Pe 7 decembrie, Găeștiul are șansa unei schimbări reale", a declarat Corneliu Ștefan.

