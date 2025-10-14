€ 5.0879
Data actualizării: 19:09 14 Oct 2025 | Data publicării: 16:57 14 Oct 2025

EXCLUSIV Copilăria dispare în școli: Explozie de cazuri de violență, droguri, sex. Radu Leca, la Părinți Prezenți
Autor: Doinița Manic

radu leca Foto: Captură video emisiune
 

Emisiunea "Părinți Prezenți" revine cu o nouă ediție.

Discutăm despre o realitate cutremurătoare din școlile României: adolescenți care trimit sute de mesaje de amenințare către școli și spitale, copii de 13 ani implicați, în baia școlii, în relații intime pe care le filmează și le vând apoi colegilor, violență extremă între elevi: strangulare, mușcături în zona genitală, înțepături, consum de droguri și bullying cronic. 

România este prima din Uniunea Europeană la violența în școli cu 49% elevi victime, față de 29% în 2016. Repet: 1 din 2 elevi sunt victime ale violenței în școli, față de 29% câți erau în 2016.

Ne întrebăm cum am ajuns aici, ce se întâmplă cu copiii noștri, cine poartă responsabilitatea și ce putem face pentru a proteja generația tânără. 

Psihologul clinician Radu Leca va analiza cauzele și efectele acestor fenomene.

În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți, o emisiune marca ParintisiPitici.ro, vom discuta despre: 

  • Elevii și relațiile sexuale din școli
  • Violență fizică extremă în școli
  • Bullying și suicid
  • Droguri, consum și risc
  • Eșecul sistemului școlar
  • Prevenție și intervenție rapidă

Pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente și relevante informații despre o creștere conștientă a copilului, vă invităm să vă abonați la notificările site-ului nostru, www.parintisipitici.ro, și să ne urmăriți pe canalele noastre de social media.

Dacă apreciați emisiunea noastră Părinți Prezenți, vă rugăm să o distribuiți mai departe și să o împărtășiți cu prietenii și familia voastră.

Vă mulțumim pentru implicare și pentru că sunteți alături de noi în călătoria spre o creștere conștientă și armonioasă a copiilor.

parinti prezenti
radu leca
loredana irinciuc
x close