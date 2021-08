Convocare BPN. Ludovic Orban: Am cerut o discuţie cu premierul. Asta este o bazaconie!

"Am primit prin sms convocarea transmisă de secretarul general. Nu mi-au fost aduse la cunoştinţă documentele de convocare. Convocarea s-a făcut de secretarul genera, fără să primesc, ca președinte al partidului, documentele, numărul de semnături, ordinea de zi propusă, procedura normală şi firească. De asemenea, nu sunt de acord cu afirmaţiile făcute în spaţiul public că eu am refuzat să convoc BPN. Eu nu am refuzat să îl convoc.

Singurul lucru pe care l-am cerut a fost o discuţie cu premierul pe tema candidatului pentru că dorinţa mea era să susţinem, de comun acord, un candidat, atât premierul cât şi eu ca preşedinte PNL. Oricum aş fi convocat BPN pentru că pe data de 23 august expiră interimatul premierului în fruntea Ministerului Finanţelor şi sunt un om care respectă Constituţia, respectă legile, respectă statutul. Asta este o bazaconie cu faptul că eu am refuzat să convoc BPN. Voi participa, voi solicita documentele de convocare", a declarat Ludovic Orban.

BPN pentru validarea lui Dan Vîlceanu

Biroul Politic Naţional al PNL se va întruni miercuri în şedinţă pentru validarea lui Dan Vîlceanu ca propunere pentru funcţia de ministru al Finanţelor, scrie Agerpres. Anunţul a fost făcut de premierul Florin Cîţu marţi seară, la finalul unei întâlniri pe care a avut-o la Vila Lac cu mai mulţi lideri liberali care îl susţin la candidatura pentru şefia PNL.



"A fost o întâlnire foarte bună, într-un moment important pentru PNL. Mâine, pentru că suntem responsabili, am convocat un BPN pentru a numi ministrul Finanţelor Publice. Trebuie să ne concentrăm pe guvernare, urmează rectificarea bugetară, alocări de resurse importante în economie, aşa cum am obişnuit, eficient. Şi, bineînţeles, am discutat strategia pentru perioada următoare, pentru că intrăm în linie dreaptă pentru congresul din 25 septembrie. Cam aceasta a fost discuţia în această seară şi temele dezbătute", a declarat Cîţu.

