Consiliul European din 9 iunie, ultimul tren care ne poate duce-n Schengen în 2023. Eugen Tomac: Dacă nu se discută, eu vă dau în scris că NU intrăm anul acesta, orice ar spune Ciucă, Ciolacu, oricine

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, se simte încrezător că România va intra, în cele din urmă, în spaţiul Schengen, după încheierea procesului pe care l-a deschis la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Acesta mai spune, însă, că dacă subiectul aderării ţării noastre nu va fi adus în Consiliul European din iunie, şansele să intrăm anul acesta se reduc la zero.

Europarlamentarul Eugen Tomac, preşedintele Partidului Mişcarea Populară, se declară convins că România are şanse să intre în spaţiul Schengen în următorii ani, în urma procesului pe care l-a deschis la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Acesta mai spune, însă, că dacă subiectul României nu va fi adus în discuţie în cadrul Consiliului European din 9 iunie 2023, ţara noastră nu are nicio şansă să fie acceptată în spaţiul Schengen anul acesta şi asta pentru că urmează an electoral (alegeri europarlamentare) când conflictele şi tensiunile "de interior" nu sunt de dorit.

"Este singura noastră şansă. Dacă pe 9 iunie, în Consiliul European, va exista această discuţie şi se va lua o decizie atunci vom şti cu toţii - Da, dom'le, s-a închis subiectul! Dacă nu va exista acest subiect, eu vă dau în scris că în acest an nu intrăm în spaţiul Schengen orice ar spune domnul Ciucă, Ciolacu, oricine. Nu intrăm! Pentru că nu s-a întrunit acel consens şi evident că raţionamentul politic pentru care Viena face acest joc este cu totul altul. Nu Viena stabileşte! Dacă cei care au negociat vor putea spune, ar fi extraordinar să ştim, dacă nu, vom aştepta. Eu sunt convins de această şansă că putem intra în urma acestui proces pe care l-am deschis la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene" a declarat Eugen Tomac în cadrul emisiunii.

Mai avem de aşteptat

"Va dura o perioadă, maxim doi ani. Eu, în acest proces, am calitate de reclamant neprivilegiat, deci îmi justific interesul prin faptul că-mi este afectată activitatea de deputat în Parlamentul European. În următoarea perioadă voi face toate demersurile necesare pentru ca în spatele meu, în acest proces, să vină implicat şi Parlamentul European care are calitate de reclamant privilegiat. În acest proces, pe lângă anularea acţiunii pe care o cer mai cer ceva extrem de important şi anume ca deputaţii în Parlamentul European să poată avea, începând cu această decizie, dreptul de a fi reclamanţi privilegiaţi, deci posibilitatea de a ataca orice act al Comisiei sau al Consiliului la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, pentru că, aşa cum cunoaşteţi, deputaţii în Parlamentul European nu au drept de iniţiativă legislativă" a mai spus Tomac.

În prezent, spațiul Schengen acoperă peste 4 milioane de kilometri pătrați, cu o populație de aproape 420 de milioane de persoane, și include 27 de țări. La 1 ianuarie 2023, Croația a devenit cea de a 27-a țară membră cu drepturi depline a spațiului Schengen. Controalele la frontierele interne cu Bulgaria, Cipru și România nu au fost încă eliminate.

Interviul complet aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News