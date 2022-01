Compatibilitatea dintre ZODII, doar un MIT. Daniela Simulescu desființează teoria: NU EXISTĂ!

"Ţin să spun că nu există! Eu, ca astrolog, sunt efectiv sătulă de ce aud, ce citesc şi ce văd despre compatibilitatea zodiilor.

Bineînţeles, dacă mergi şi cauţi compatibilitatea după zodia ta şi a partenerului, vei găsi cu cine faci "casă bună" sau nu.

Compatibilitatea pe zodii nu există şi o spun foarte clar.

Vă puteţi uita la compatibilitatea pe zodii, are un rost. Dar ştiţi cum este compatibilitatea pe zodii? E doar litera "A" din tot abecedarul. Când vă uitaţi la zodii, vă uitaţi doar la "A".

Ştiu că vă place să citiţi, să căutaţi, să vă documentaţi când întâlniţi pe cineva, ca să ştiţi câte ceva despre acea persoană, cum reacţionează şi să spuneţi: "Aha, eşti Rac! De aia faci asta sau te comporţi aşa!" şi acea persoană să spună "Eu nu sunt chiar aşa". Păi, da! Că omul nu e doar zodia! Sunt alţi factori importanţi în compatibilitate.

Când căutaţi compatibilitatea zodiilor, puteţi găsi compatibilităţi pe element. Adică avem aer, foc, pământ şi apă.

Fiecare are câte trei semne

Foc: Berbec, Leu, Săgetător

Pământ: Taur, Fecioară, Capricorn

Aer: Gemeni, Balanţă, Vărsător

Apă: Rac, Scorpion, Peşti

Se spune că dacă întâlnim pe cineva care are acelaşi element ca zodia noastră, există compatibilitate. Doar că nu e adevărat! Fac pariu că mulţi dintre cei care urmăresc emisiunile mele nu sunt căsătoriţi cu oameni care fac parte din acelaşi element.

Apoi veţi citi despre zodii complementare, adică semnele opuse:

Berbec - Balanţă

Taur - Scorpion

Gemeni - Săgetător

Rac - Capricorn

Leu - Vărsător

Fecioară - Peşti

Nici aşa nu merge câteodată. Apar apoi articole în care oamenii vor zice că astrologia minte. Nu e adevărat! Astrologia nu e despre zodii. În compatibilitatea astrologică între două persoane, eu nu mă uit la zodii. Pentru mine nu contează zodia când cunosc o persoană.

Eu sunt Berbec. Ce aţi zice voi? Că mă înţeleg bine cu zodiile de foc. Deloc! Nu relaţionez aşa cum scrie în articole cu Leii sau cu Săgetătorii. Poate cu Săgetătorii, că am ceva în astrogramă acolo. Dar în rest...

După care, ce se mai zice? Că zodiile de foc cu zodiile de apă nu se înţeleg. Pe bune? Eu am relaţionat cel mai bine cu zodiile de apă. Dar de unde? Vă spun eu de unde: când vă uitaţi la compatibilitate, uitaţi-vă cu un ochi ca şi cum mai aveţi o etichetă în plus la celelalte. Dar nu puneţi eticheta şi gata. Contează astrograma fiecăruia. Pentru o femeie contează unde are Marte şi unde are Soarele, pentru un bărbat contează unde are Luna şi Venus. Vedeţi? Nu prea mai vorbim de zodii, nu-i aşa?", spune Daniela Simulescu, citează Radio DC NEWS.

