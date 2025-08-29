Data publicării:

COD GALBEN  Cod Galben de caniculă în trei județe din țară. ANM anunță temperaturi de până la 37 de grade

Autor: Doinița Manic
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod Galben de caniculă.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) anunță că judeţele Timiş, Arad şi Bihor se vor afla vineri sub Cod Galben de caniculă şi disconfort termic ridicat, unde temperaturile vor urca până la 37 de grade Celsius.

Potrivit ANM între orele 12:00 şi 21:00, în aceste zone vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unităţi.

Temperaturi de până la 37 de grade



Meteorologii spun că temperaturile maxime în aceste zone vor fi cuprinse între 34 şi 37 de grade Celsius.

Prognoza ANM emisă pentru ultima săptămână din august şi prima din septembrie arată o vreme caldă la nivelul întregului teritoriu, cu valori termice maxime ce vor oscila între 34 şi 36 de grade, în Banat, Crişana şi Muntenia, în timp ce ploile vor apărea cu totul izolat, cu probabilitate mai mare după data de 3 septembrie, amintește Agerpres.

