Data actualizării: 20:07 28 Oct 2025 | Data publicării: 19:47 28 Oct 2025

EXCLUSIV Coaliția, pe un butoi de pulbere. Chirieac, Ciuvică și Tache arată ce ar putea aprinde fitilul - VIDEO
Autor: Doinița Manic

Emisiunea Miercurea Neagră Emisiunea Miercurea Neagră revine cu o nouă ediție Foto: DC NEWS
 

Pe 29 octombrie vă așteptăm din nou la Miercurea Neagră.

Miercuri, 29 octombrie, de la ora 12:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Miercurea Neagră, difuzată pe DC News, DC News TV și Stiridiaspora.ro.

Și în această săptămână, analistul politic Bogdan Chirieac, Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice, și Diana Tache, jurnalistă Sursa Zilei, vor analiza subiectele momentului.

Printre cele mai importante teme de discuție se numără:

  • Coaliția, pe un butoi de pulbere, după o nouă ședință tensionată
  • Avertismentul lansat de Sorin Grindeanu, privind pensiile magistraților
  • Ilie Bolojan, nouă amenințare cu demisia
  • Nicușor Dan, pregătit să-l desemneze premier pe Grindeanu
  • Oana Gheorghiu, propusă de Ilie Bolojan viceprim-ministru
  • Adrian Năstase, absent de la inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului

Nu ratați "Miercurea Neagră" - emisiunea care dezvăluie adevărurile din spatele știrilor.

Rămâneți alături de noi!

miercurea neagra
bogdan chirieac
mugur ciuvica
diana tache
