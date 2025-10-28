Pe 29 octombrie vă așteptăm din nou la Miercurea Neagră.
Miercuri, 29 octombrie, de la ora 12:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Miercurea Neagră, difuzată pe DC News, DC News TV și Stiridiaspora.ro.
Și în această săptămână, analistul politic Bogdan Chirieac, Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice, și Diana Tache, jurnalistă Sursa Zilei, vor analiza subiectele momentului.
Printre cele mai importante teme de discuție se numără:
Nu ratați "Miercurea Neagră" - emisiunea care dezvăluie adevărurile din spatele știrilor.
Rămâneți alături de noi!
