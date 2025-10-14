Claudia Țapardel preia atribuțiile președintelui Autorității pentru Cetățenie

Autoritatea Națională pentru Cetățenie va analiza, în perioada următoare, împreună cu Ministerul Justiției, și va implementa cele mai bune soluții pentru digitalizarea activității de soluționare a cererilor de cetățenie, pentru a reduce timpii de așteptare, dar și pentru securizarea integrală a procesului de acordare a cetățeniei, pentru a garanta corectitudinea și legalitatea fiecărui dosar.



'Această numire marchează începutul unui nou parcurs instituțional, pe care ne dorim să-l construim împreună, cu profesionalism, implicare și spirit de echipă, în vederea eficientizării activității autorității și a consolidării încrederii publice în misiunea noastră', a declarat Claudia Țapardel, potrivit unui comunicat transmis marți Agerpres.



Potrivit sursei citate, având în vedere misiunea și prioritățile ANC, în perioada următoare vor fi analizate, împreună cu Ministerul Justiției, și implementate cele mai bune soluții pentru: creșterea capacității administrative prin focus pe eficientizare, performanță; digitalizarea activității de soluționare a cererilor de cetățenie, pentru a reduce timpii de așteptare și soluționare a dosarelor de cetățenie; asigurarea transparenței decizionale și promovarea dialogului social deschis; securizarea integrală a procesului de acordare a cetățeniei, pentru a garanta corectitudinea și legalitatea fiecărui dosar, întărirea și dezvoltarea colaborării cu instituții ale statului partenere, care sprijină procesul complex de acordare și redobândire a cetățeniei române.



Acordarea cetățeniei reprezintă un atribut fundamental de suveranitate al statului român, a cărui politică reflectă identitatea națională și viziunea democratică, iar procesul în sine constituie o vocație pentru solicitanți, nu un drept subiectiv al acestora, statul deținând competența exclusivă de a reglementa și decide, asigurând totodată respectarea drepturilor și libertăților fundamentale. În acest sens, politica statului român în domeniul cetățeniei trebuie să fie implementată prin profesionalism și integritate la nivelul Autorității Naționale pentru Cetățenie, care are responsabilitatea de a trata fiecare dosar nu doar ca un act administrativ, ci ca pe o poartă de acces la comunitatea națională, scopul fiind respectarea legii, consolidarea națiunii, protejarea statului și a patrimoniului cultural românesc, se mai arată în comunicat.