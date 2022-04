Sarcasmul a fost la ordinea zilei în cel mai recent episod din seria Miercurea Neagră! Replicile răutăcioase la adresa lui Sorin Grindeanu au venit una după alta, precum servele într-un meci cu scor strâns.

"De curând, s-a dus la turci în vizită. Vizită aranjată de Ponta. L-a dus la aeroport. Bună ziua! Bună ziua! S-a pus pe Facebook, s-a bucurat şi el că a fost în Turcia. Dar ideea e că a semnat cu mai multe firme turceşti contractele astea de autostrăzi de vreo 2-3 miliarde de euro"... şi ironiile au continuat, inclusiv pe seama proiectelor la metrou anunţate în colaborare cu turcii.



"A semnat, dar nu a finalizat", a accentuat Ciuvică. Chirieac a intervenit prompt: "Nu mai pot! Tot ce face Grindeanu e rău, tot ce face Drulă e bine!" "Da, pentru că sunt firme turceşti care n-au mai făcut nici măcar un trotuar în UE!", i-a dat replica Ciuvică.



Tache: "Sunt proiecte vechi. Domnul Grindeanu s-a nimerit doar să fie acolo să semneze şi să bage capul în poză. E posibil, totuşi, ca turcii să le facă pentru că vor merge în cascadă cu firme româneşti."



Ciuvică: E un nimic. Un zero cu funcţie. Dacă pică Guvernul, Grindeanu se baricadează în ghereta portarului de la SRI



Ciuvică: "Oricum e termen de 6 ani sau nu ştiu cât... până atunci..."



Chirieac: "Până atunci Grindeanu va fi preşedinte!"



Ciuvică: "Va fi nimic! Zero! Bine, zero e şi acum doar că are o funcţie."



Meciul a continuat. Chirieac şi-a întrebat imediat partenerul de discuţii din platou: "Dacă pică Guvernul, credeţi că se baricadează în Ministerul Transporturilor?"



Replica lui Ciuvică a venit ca o săgeată: "Nu! Se baricadează în ghereta portarului de la SRI. Şi după aia, în funcţie de necesităţi, mai iese din când în când de acolo."

