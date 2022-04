Cele mai tari IRONII Chirieac - Ciuvică - Tache. GRINDEANU a ieșit... ȘIFONAT: Are tot viitorul... în SPATE! ”Acum ascultă casetele înregistrate de Drulă”

Au fost comentarii acide şi un schimb de replici absolut delicios între Chirieac şi Ciuvică pe seama performanţelor ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu.

Mugur Ciuvică a ales să fie caustic de la bun început: "Legat de inflaţie, ce să facă Ciolacu şi toţi ăia... Cîţu şi Ciucă şi Câciu? Îi schimbă pe câţiva miniştri care sunt foarte proşti! Gen Grindeanu!".

Ironia lui Bogdan Chirieac a venit imediat: "Doamna Tache, auziţi ce spune de Grindeanu care a făcut un salt înainte extraordinar la Ministerul Transporturilor!”.

"Dar cum a făcut saltul? Care salt? Un echer în cap poate a făcut!", a replicat Tache.

”A făcut aproape... 1 cm de autostradă”

Chirieac: "Înţeleg că a făcut aproape 1 cm de autostradă nouă. Doamna Tache, nu mai suport, uitaţi ce spune despre domnul Grindeanu! Până aici! Vă rog să vă prezentaţi la unitate, adică aici la noi, că nu merge!”

Tache: "Când mă uitam la domnul Grindeanu îi apreciam grimasele, fie ele chiar şi pe sub masă. Dar acum nu-l mai vedem nici explicându-ne nimic, nici promiţându-ne ceva... ceva, acolo, să ne mintă frumos. Drulă mai făcea atmosferă cu ranga, cu alea... Dar acum nici atmosferă nu se mai vede de la Ministerul Transporturilor.”

”Măcar Drulă al nostru era viu!"

Chirieac a apăsat şi mai mult pe "butoanele" partenerului de platou: "La asta n-aveţi replică, domnule Ciuvică! Măcar Drulă al nostru era viu!"

Ciuvică: "Era pentru că-l puneau ăştia! Poate asta face domnul Grindeanu acum, ascultă casetele înregistrate de Drulă."

Chirieac nu cedează şi i-o pasează din nou la fileu: "Pe bune, acum, am înţeles că Grindeanu a făcut schimbări majore în minister. Vrea să facă un tribunal special pentru litigiile lor... "

Jurnalista Diana Tache intervine: "Râde lumea-n sală. Dacă mai vii şi cu propunerea asta, Doamne fereşte!".

Chirieac a continuat să o provoace: "Deci nu cred că sunteţi de acord cu poziţia domnului Ciuvică vis-a-vis de domnul Grindeanu pe care eu îl văd şi premier şi preşedinte la un moment dat, nu zilele astea! În orice caz, e un tânăr politician dinamic care are tot viitorul în faţă!".

Ciuvică: "Eu nu zic că nu e dinamic, că nu ştiu exact, dar este un tânăr politician care are tot viitorul... în spate."

"Tot viitorul nostru în spate!" a completat Tache.

"De curând, s-a dus la turci în vizită. Vizită aranjată de Ponta. L-a dus la aeroport. Bună ziua! Bună ziua! S-a pus pe Facebook, s-a bucurat şi el că a fost în Turcia. Dar ideea e că a semnat cu mai multe firme turceşti contractele astea de autostrăzi de vreo 2-3 miliarde de euro"... şi ironiile au continuat, inclusiv pe seama proiectelor la metrou anunţate în colaborare cu turcii.

"A semnat, dar nu a finalizat", a accentuat Ciuvică. Chirieac a intervenit prompt: "Nu mai pot! Tot ce face Grindeanu e rău, tot ce face Drulă e bine!" "Da, pentru că sunt firme turceşti care n-au mai făcut nici măcar un trotuar în UE!", i-a dat replica Ciuvică.

Tache: "Sunt proiecte vechi. Domnul Grindeanu s-a nimerit doar să fie acolo să semneze şi să bage capul în poză. E posibil, totuşi, ca turcii să le facă pentru că vor merge în cascadă cu firme româneşti."

Ciuvică: E un nimic. Un zero cu funcţie. Dacă pică Guvernul, Grindeanu se baricadează în ghereta portarului de la SRI

Ciuvică: "Oricum e termen de 6 ani sau nu ştiu cât... până atunci..."

Chirieac: "Până atunci Grindeanu va fi preşedinte!"

Ciuvică: "Va fi nimic! Zero! Bine, zero e şi acum doar că are o funcţie."

Meciul a continuat. Chirieac şi-a întrebat imediat partenerul de discuţii din platou: "Dacă pică Guvernul, credeţi că se baricadează în Ministerul Transporturilor?"

Replica lui Ciuvică a venit ca o săgeată: "Nu! Se baricadează în ghereta portarului de la SRI. Şi după aia, în funcţie de necesităţi, mai iese din când în când de acolo."

Ediţia completă a emisiunii poate fi revăzută aici:

