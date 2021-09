Cioloş, interzis de Nicuşor Dan în USR: Un peşte prea greu de înghiţit

"Eu am avut o intenţie foarte serioasă de a mă înscrie în USR în 2017. Şi am avut atunci discuţia cu Nicuşor Dan care era preşedintele partidului. El mi-a spus direct că sunt un peşte prea greu de înghiţit de USR la momentul respectiv şi că vom vedea ce se mai întâmplă. Evident că am fost afectat de treaba asta. Aveam mulţi prieteni în USR care insistau să mă duc să mă înscriu în partid. Când preşedintele partidului spune treaba asta, te gândeşti de două ori, nu forţezi", a explicat Dacian Cioloş.

Cioloş, în schimb, l-a invitat pe Nicuşor Dan în PLUS

După alegerile locale din 2020, Dacian Cioloş spunea că Nicuşor Dan este liber să se înscrie în PLUS, dacă vrea.

„Nicușor Dan nu e un copil pe care să îl atragi cu o bombonică, undeva. E treaba lor, ei așa știu să acționeze (n.r. PNL). Noi, iată, producem oameni de valoare care și câștigă atunci când li se permite să-și prezinte oferta electorală.

Eu cred că Nicușor Dan, așa cum îl cunosc, se va concentra pe punerea în aplicare a obiectivelor cu care a câștigat alegerile. El trebuie să obțină rezultate, cred că mai puțin îl interesează ofertele unora sau altora, care vor să atragă. PNL-ul a încercat și încearcă să atragă oameni din toate direcțiile. E treaba lor. Ei au strategia lor de resurse umane, nu e nicio problemă.

Noi nu i-am făcut ofertă lui Nicușor Dan. I-am făcut doar oferta să-l susținem în candidatura lui pentru Primăria București, i-am făcut oferta să lucreze cu o echipă de consilieri în Consiliul General. El e liber să vină să se înscrie, dacă dorește.“, declara atunci Dacian Cioloş