Chirieac, remarcă tare în legătură cu George Simion, la funeraliile lui Ion Iliescu

Analistul politic Bogdan Chirieac a remarcat un lucru în legătură cu George Simion, liderul AUR, la funeraliile lui Ion Iliescu.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Elena Lasconi sfidează conducerea USR. Decizie în ziua înmormântării lui Ion Iliescu / foto în articol

Conducerea partidului Uniunea Salvați România (USR) s-a opus deciziei de organizare a funeraliilor de stat în memoria lui Ion Iliescu și de decretare a zilei de joi, 7 august 2025, ca zi de doliu național, poziția fiind exprimată în cadrul ședinței de guvern desfășurate marți. Informația a fost transmisă public de președintele partidului, Dominic Fritz, într-o postare pe Facebook.

„Din respect pentru victimele Revoluției şi ale mineriadelor, USR a propus în şedința de guvern să nu fie doliu național. Luăm act de decizia Guvernului. Reprezentanții USR nu vor participa la funeralii”, a precizat liderul formațiunii, Dominic Fritz.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Risc major pentru USR după decizia lui Dominic Fritz privindu-l pe Ion Iliescu. Ce urmează pentru Nicușor Dan

De asemenea, Nicușor Dan, președintele României, a evitat orice participare la funeraliile primului președinte al României postdecembriste. Șeful statului a transmis un singur mesaj, pe pagina de Facebook a Administrației Prezidențiale.

„Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor ‘90.

Este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii, pentru a merge asumat mai departe.

Dumnezeu să-l ierte!“, a transmis Nicușor Dan.

CITEȘTE ȘI - Detaliul care lipsește de pe crucea lui Ion Iliescu. Puțini au sesizat / foto în articol

Foto: Agerpres

Bogdan Chirieac: Nici măcar partidele suveraniste nu și-au dat în petec

Bogdan Chirieac, analist politic, a avut o intervenție la postul de televiziune România, TV, joi, în timpul slujbei de înmormântare a lui Ion Iliescu. Acesta a evidențiat faptul că „nici măcar partidele suveraniste nu și-au dat în petec“, iar George Simion nu a mai fost acid la adresa lui Ion Iliescu.

„Aceste funeralii consfințesc schisma din interiorul societății românești. Pe de o parte sunt #reziștii, în frunte, cel puțin deocamdată, cu președintele țării, domnul Nicușor Dan, iar de cealaltă parte, restul societății românești. Nici măcar partidele suveraniste nu și-au dat în petec în aceste momente. Te puteai aștepta, fiindcă de-a lungul vremii, domnul George Simion a fost foarte acid cu Ion Iliescu. Acum, la funeralii, nu a mai fost, spre cinstea domniei sale.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Lecția de istorie pe care doi români au dat-o USR-ului, la funeraliile lui Ion Iliescu / video

Mai trebuie remarcată la aceste funeralii, extraordinara deschidere a poporului român, care în număr foarte important a stat la coadă pe o căldură insuportabilă ca să aducă un ultim omagiu lui Ion Iliescu“, a spus, la România TV, analistul politic Bogdan Chirieac.

Liderul AUR a transmis un mesaj scurt cu ocazia trecerii la cele veșnice a lui Ion Iliescu. Aflat în Polonia, la ceremonia de învestire a noului președinte, Karol Nawrocki, Simion a precizat: „Noi, creștinii, spunem că a plecat la Dumnezeu. Eu și conducerea AUR nu dorim să facem alte comentarii. Dumnezeu să-l ierte“.

În 2009, la împlinirea vârstei de 79 de ani, Ion Iliescu a fost întâmpinat de o parte a tinerilor activiști „Noi golani“, printre care și George Simion, cu un gest care avea să devină simbolic. Tinerii au aprins lumânări ca pentru o comemorare funebră, într-o formă de protest inedit, dar încărcată de semnificații.

Foto: Agerpres

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News