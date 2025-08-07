Elena Lasconi sfidează conducerea USR. Decizie în ziua înmormântării lui Ion Iliescu / foto în articol

Ion Iliescu, primul președinte al României, s-a stins din viață marți, 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani, la Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu", după diagnosticarea cu cancer pulmonar, acum două luni.

Guvernul României a decis organizarea de funeralii de stat, conform legii, și decretarea zilei de 7 august 2025 ca zi de doliu național, în memoria fostului președinte al României. Uniunea Salvați România (USR) s-a opus acestei decizii, poziția partidului fiind exprimată în cadrul ședinței de guvern desfășurate marți. Informația a fost transmisă public de președintele partidului, Dominic Fritz, într-o postare pe Facebook.

„Din respect pentru victimele Revoluției şi ale mineriadelor, USR a propus în şedința de guvern să nu fie doliu național. Luăm act de decizia Guvernului. Reprezentanții USR nu vor participa la funeralii”, a precizat liderul formațiunii, Dominic Fritz.

Potrivit reglementărilor în vigoare, în ziua de doliu, drapelul național va fi arborat în bernă la toate instituțiile statului - de la autoritățile centrale și locale, până la sediile partidelor politice, ale organizațiilor sindicale și patronale, unităților de învățământ, misiunilor diplomatice și instituțiilor de cultură.

Elena Lasconi, fost președinte USR, a sfidat decizia partidului

Elena Lasconi, primarul municipiului Câmpulung, a sfidat joi conducerea partidului Uniunea Salvați România și a arborat în bernă drapelul României, în memoria fostului președinte, Ion Iliescu, la balconul instituției pe care o conduce. Lângă drapel (foto mai jos) poate fi văzută și o panglică neagră, în semn de doliu național.

Drapelul României a fost coborât în bernă în jurul orei 10:00, joi, chiar în timpul începerii slujbei de înmormântare la Palatul Cotroceni, potrivit surselor DC News. Drapelul a fost coborât în bernă și la Poliția și Tribunalul din Câmpulung.

Elena Lasconi a demisionat din conducerea partidului pe 5 mai 2025, la o zi după primul tur al alegerilor prezidențiale, unde a obținut un scor modest, de 2,68. Ea a pierdut susținerea majorității colegilor din USR chiar în plină campanie electorală, majoritatea dintre aceștia reorientându-se în susținerea candidatului independent Nicușor Dan, care a și reușit să câștige alegerile împotriva lui George Simion, pe 18 mai 2025, și a ajuns președintele României.

Foto: DC News

