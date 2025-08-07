Detaliul care lipsește de pe crucea lui Ion Iliescu. Puțini au sesizat / foto în articol

Ion Iliescu s-a stins din viață în după-amiaza zilei de 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte a fost depus ieri, la Palatul Cotroceni, unde numeroase oficialități, dar și oameni de rând au mers să-și ia rămas bun de la cel care a fost primul președinte al României postdecembriste.

Unii dintre cei care au mers la funeraliile fostului șef de stat au sesizat însă un detaliu pe crucea care se afla la căpătâiul lui Ion Iliescu. Pe aceasta a fost scris numele președintelui, anul nașterii și anul morții, dar lipsește inscripția tradițională „INRI”, prezentă pe majoritatea crucilor creștine.

Inscripția INRI de pe crucile creștine provine din expresia latină: "Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum", care se traduce: „Isus Nazarineanul, Regele Iudeilor”.

Aceasta a fost inscripția pusă deasupra crucii lui Isus în momentul răstignirii, conform relatărilor din Noul Testament, în special în Evanghelia după Ioan (19:19-20). Pilat din Pont, guvernatorul roman care a condamnat pe Isus, a poruncit să fie scris acest titlu și a fost afișat în trei limbi: ebraică, greacă și latină, pentru ca toți cei prezenți să îl poată citi.

Această inscripție era menită să arate motivul condamnării lui Isus, faptul că pretindea a fi regele iudeilor, ceea ce era perceput de autoritățile romane ca o amenințare politică.

În tradiția creștină, INRI a devenit un simbol al crucificării și al rolului mesianic al lui Isus. INRI amintește că moartea creștinului are legătură cu moartea și învierea lui Isus Hristos. Crucea cu INRI poate arăta că persoana înmormântată era creștină și trăia cu nădejdea în mântuirea prin Hristos.

În acest sens, reamintim că este cunoscut faptul că fostul președinte al României, Ion Iliescu, a fost perceput mai degrabă ca „liber cugetător” deși a fost botezat în Biserica Ortodoxă Română și a crescut într-o familie considerată evlavioasă.

La dezbaterea din campania prezidențială din 1996, întrebat direct de Emil Constantinescu dacă crede în Dumnezeu, Iliescu a răspuns că, deși păstrează elementele fundamentale ale moralei creștine, nu își etalează credința și nu o folosește ca instrument politic. Această declarație a fost interpretată ca o distanțare de religie, iar mulți analiști politici au susținut că declarația lui Iliescu a contribuit decisiv la pierderea alegerilor prezidențiale din 1996.

