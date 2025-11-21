Cea mai mare frustrare a bucureștenilor. Promisiunea unui candidat pentru locuitorii Capitalei

Invitat la România TV, vineri seară, Daniel Băluță, candidatul PSD la funcția de primar general al Capitalei, a explicat de ce există atâta nemulțumire în rândul bucureștenilor și care sunt riscurile ca locuitorii se confrunte cu aceleași probleme cu care se confruntă astăzi locuitorii din Paris sau New York.

„Știți care e cea mai mare nedreptate și de unde vine sentimentul de frustrare pe care bucureștenii îl au? Auzim că regiunea București-Ilfov este în primele 10 din Europa din punct de vedere al produsului intern brut. Este o realitate! De aceea trebuie să avem grijă ca pentru această zonă să existe un venit minim garantat.

Resursele nu sunt distribuite echitabil. De aceea la Paris au apărut probleme, la New York la fel, pentru că nu este normal ca resursele să nu fie distribuite echitabil, unii oameni să aibă foarte mult iar alții să nu aibă deloc.

Este un moment în care trebuie să spunem stop și să spunem niște lucruri corecte pe care să ni le asumăm, să ne uităm în ochii oamenilor. Nu se mai poate! Trebuie să combatem aceste pungi de sărăcie care există, astăzi, în acest oraș. Eu, în calitate de primar general, știu că pot să fac asta și o voi face“, a spus, la România TV, Daniel Băluță.

Cum se va rezolva problema traficului?

Candidatul PSD a dat exemplul din Sectorul 4, unde a reușit să atragă investiții de miliarde de euro, fapt ce a oferit locuri de muncă pentru locuitorii din sudul orașului.

„Cea mai mare problemă pe care o are Bucureștiul este diferența majoră de dezvoltare între nordul orașului și sudul orașului. E vorba de lipsa cronică a investițiilor din sudul Capitalei, care a dus la aglomerarea traficului în nord.

O mulțime de oameni din sud pleacă spre nord pentru locurile de muncă bine plătite. Acum, în Sectorul 4 avem companii care au investit miliarde de euro. Infrastructura și sprijinul pe care îl dăm marilor companii, aduc investiții, dar în egală măsură ne interesează și cei care își asumă niște riscuri, cei care vând pâine, cei care vând sucuri, frizeria de la colțul blocului etc. Toate aceste investiții aduc plus valoare și nu trebuie neglijate. Împreună facem această casă frumoasă, care se numește București“, a mai spus, la România TV, Daniel Băluță.