€ 5.0891
|
$ 4.4184
|

Subcategorii în Politica

Subcategorii în Alegeri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0891
|
$ 4.4184
 
DCNews Politica Alegeri Alegeri locale București 2025 Cea mai mare frustrare a bucureștenilor. Promisiunea unui candidat pentru locuitorii Capitalei
Data publicării: 22:02 21 Noi 2025

Cea mai mare frustrare a bucureștenilor. Promisiunea unui candidat pentru locuitorii Capitalei
Autor: Ioan-Radu Gava

bucuresti centrul vechi Foto: Unsplash
 

Daniel Băluță, candidatul PSD la funcția de primar general al Capitalei, a vorbit despre problemele cele mai stringente ale bucureștenilor.

Invitat la România TV, vineri seară, Daniel Băluță, candidatul PSD la funcția de primar general al Capitalei, a explicat de ce există atâta nemulțumire în rândul bucureștenilor și care sunt riscurile ca locuitorii se confrunte cu aceleași probleme cu care se confruntă astăzi locuitorii din Paris sau New York.

„Știți care e cea mai mare nedreptate și de unde vine sentimentul de frustrare pe care bucureștenii îl au? Auzim că regiunea București-Ilfov este în primele 10 din Europa din punct de vedere al produsului intern brut. Este o realitate! De aceea trebuie să avem grijă ca pentru această zonă să existe un venit minim garantat.

Resursele nu sunt distribuite echitabil. De aceea la Paris au apărut probleme, la New York la fel, pentru că nu este normal ca resursele să nu fie distribuite echitabil, unii oameni să aibă foarte mult iar alții să nu aibă deloc.

Este un moment în care trebuie să spunem stop și să spunem niște lucruri corecte pe care să ni le asumăm, să ne uităm în ochii oamenilor. Nu se mai poate! Trebuie să combatem aceste pungi de sărăcie care există, astăzi, în acest oraș. Eu, în calitate de primar general, știu că pot să fac asta și o voi face“, a spus, la România TV, Daniel Băluță.

CITEȘTE ȘI               -             EXCLUSIV Cine e primarul care a atras cele mai multe fonduri europene / video

Cum se va rezolva problema traficului?

Candidatul PSD a dat exemplul din Sectorul 4, unde a reușit să atragă investiții de miliarde de euro, fapt ce a oferit locuri de muncă pentru locuitorii din sudul orașului.

„Cea mai mare problemă pe care o are Bucureștiul este diferența majoră de dezvoltare între nordul orașului și sudul orașului. E vorba de lipsa cronică a investițiilor din sudul Capitalei, care a dus la aglomerarea traficului în nord.

O mulțime de oameni din sud pleacă spre nord pentru locurile de muncă bine plătite. Acum, în Sectorul 4 avem companii care au investit miliarde de euro. Infrastructura și sprijinul pe care îl dăm marilor companii, aduc investiții, dar în egală măsură ne interesează și cei care își asumă niște riscuri, cei care vând pâine, cei care vând sucuri, frizeria de la colțul blocului etc. Toate aceste investiții aduc plus valoare și nu trebuie neglijate. Împreună facem această casă frumoasă, care se numește București“, a mai spus, la România TV, Daniel Băluță.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Daniel Băluță
alegeri bucuresti
primaria capitalei
bucuresti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 40 minute
Robert Fico exclude modificarea Constituţiei în pofida procedurii de încălcare a dreptului comunitar
Publicat acum 1 ora si 48 minute
Moment emoționant la Vocea României. Chirilă: „Ce cadou mai frumos puteți să-i faceți antrenorului vostru decât să-i promovați muzica”
Publicat acum 2 ore si 3 minute
Romeo și Julieta la Mizil, subiectul săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO 
Publicat acum 2 ore si 25 minute
Vladimir Putin confirmă primirea planului de pace pentru Ucraina
Publicat acum 3 ore si 1 minut
Îl mai știi pe Tudor Turcu, câștigătorul X Factor 2012? A revenit în forță la dueluri la Vocea României
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 46 minute
Senatoarea POT Valentina Aldea bătută cu ranga, în parcare, de soția... iubitului
Publicat pe 19 Noi 2025
Situație hilară la nodul A0-A1. Titi Aur: E lipsă totală de coerență, este neatenție, nesimțire, habar nu am / video
Publicat pe 20 Noi 2025
Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției
Publicat pe 19 Noi 2025
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani
Publicat pe 20 Noi 2025
Alertă pentru toți românii! Actualizați, de urgență, aceste aplicații
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine votați?
Ciprian Ciucu
Daniel Băluță
Cătălin Drulă
Anca Alexandrescu
Ana Maria Ciceală
Eugen Teodorovici
Vlad Gheorghe
Alexandru Zidaru
Alt candidat
Trimite răspunsul
x close