Cea mai friguroasă dimineaţă din ultimii 65 de ani. Temperaturi negative record înregistrate chiar lângă Bucureşti

Temperaturi minime înregistrate în această dimineață:

-21 grade Călărași

-20 grade Întorsura Buzăului

-20 grade Urziceni

-20 grade Oltenița

-18 grade Ploieşti

-18 grade Zimnicea

-18 grade Obârșia Lotrului

-17 grade Braşov

-17 grade București Băneasa

-17 grade Fetești

-17 grade Miercurea Ciuc

-17 grade Poiana Stampei

-16 grade Slobozia

-16 grade Grivița

-16 grade Topliţa

-16 grade Pătârlagele

-15 grade Alexandria

-15 grade Videle

-15 grade Joseni

La staţiile din Călărași, Urziceni, Oltenița și Zimnicea a fost cea mai scăzută temperatură într-o dimineaţă de 23 februarie din ultimii 65 de ani.

În plus, ANM a emis şi o avertizare de ceaţă pentru judeţele Ialomiţa şi Călăraşi în această dimineaţă, cu vizibilitate redusă sub 200 metri, iar local chiar sub 50 de metri.

Când se încălzește vremea

Potrivit Elenei Mateescu, directorul ANM, vremea se va încălzi începând de marți, 25 februarie.

„De marți, din 25 februarie, o ușoară încălzire, timid în partea de vest a țării, 9-10°C, după care, posibil pe parcursul săptămânii viitoare, mai ales în a doua parte, să consemnăm valori la nivelul maximelor pozitive, cel mult 5-6 grade și în restul țării, și chiar și minimele să mai câștige câteva grade, de la valori de minus 22 - minus 15 grade, la cel mult valori de până la minus 10 grade, iar în zonele mai joase din sudul și sud-estul țării, minus 6 - minus 7°C”, a explicat Elena Mateescu.

