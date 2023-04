Ce sfânt îți ocrotește zodia: Iată protectorii fiecărui semn zodiacal!

Fiecare semn din zodiac se află sub protecția unui sfânt.

Este important de reținut acest lucru, astfel încât să îl poți chema în ajutor, de fiecare dată când simți nevoia.

Berbec: Sfântul Sebastian și Sfântul Apostol Petru

Se știe despre Sfântul Sebastian că era ocrotitorul tuturor soldaților, al atleților, dar și al bolnavilor de ciumă. Berbecii sunt sportivi grozavi, așa că acest sfânt îi ocrotește pe acești nativi. Totodată, Apostolul Simon Petru este asemănat cu cei din zodia Berbecului.

La fel cu un Berbec veritabil, Sfântul Petru era o persoană impulsivă, care doar prin simpla sa prezență, reușea să se remarce, grație abilităților de lider. Ba mai mult, acest sfânt a fost împuternicit de către Dumnezeu pentru a decide cine pășește sau nu pe porțile raiului. Era o fire autoritară, precum Berbecul.

Taur: Sfântul Arhanghel Mihail și Sfântul Apostol Simon Zilotul

Taurul este ocrotit de Sfântul Arhanghel Mihail, prinț al serafimilor. Acesta a fost unul dintre cei mai cinstiți dintre îngeri, fiind numit și Mare voievod sau Arhistrateg.

În plus, Taurul are un alt sfânt protector: Apostolul Simon Zilotul. Este cunoscut și sub denumirea de Simon Canaanitul, o persoană extrem de încrezătoare în propriile forțe, întocmai ca Taurul. De asemenea, punea mult accent pe partea materială și era încăpățânat, precum nativii acestei zodii de pământ.

Gemeni: Sfântul Apostol Iacob

Iacob, un apostol tânăr, fiu al lui Alfreu, este unul dintre cei 12 apostoli și reprezintă modelul intelectualului. De aceea, este considerat sfântul protector al celor din zodia de aer, Gemenii. Acest apostol era inteligent și se remarca printr-o abilitate incredibilă de a-și expune ideile. În schimb, Iacob putea fi și ușor schimbător sau nestatornic. Să nu uităm că acestea pot fi și "calități" ale acestor nativi.

Rac: Sfântul Apostol Andrei

Sfântul Apostol Andrei poate fi considerat ocrotitorul celor născuți sub semnul Racului. La noi în țară, este cunoscut și drept ocrotitorul României. De fapt, Andrei era un familist, un idealist. Dar și un pacifist care preferă liniștea și urăște conflictele. Această caracterizare spune totul despre nativii acestei zodii de apă. Sfântul Andrei era și un om sensibil, calm, ce era în stare de orice sacrificiu pentru familia sa.

Leu: Sfântul Apostol Ioan

Cum sunt Leii? Remarcabili, ies de fiecare dată în evidență grație magnetismului lor specific. La fel era și Sfântul Apostol Ioan. Atrăgea instant mulțimile, era un orator desăvârșit și se simțea în largul lui atunci când primea atenția celor din jur. Avea o personalitate puternică și nu se sfia să îi convingă pe alții de ceea ce credea el însuși că era corect. Deținea și o personalitate generoasă, era iubitor.

