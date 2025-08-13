Ce se întâmplă cu vremea în următoarele zile. Anunțul meteorologilor

Meteorologii au publicat prognoza meteo pentru următoarele zile.
Administrația Națională de Meteorologie arată cum va fi vremea în următoarele zile, în contextul temperaturilor foarte ridicate din Europa. Joi, și în România se anunță temperaturi extrem de ridicate. Iată ce urmează:
Vremea joi, 14 august, în țară
În Maramureș, Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în vestul și sudul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. În restul țării, vremea va fi călduroasă și doar izolat în sud-vestul Munteniei va fi caniculă. Cerul va fi variabil la munte, unde doar pe alocuri, în Carpații Orientali, după-amiaza vor fi ploi slabe de scurtă durată și descărcări electrice, iar în restul teritoriului va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări ziua în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra între 27...29 de grade pe litoral și 37 de grade local în Câmpia de Vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 13 și 20 de grade, mai coborâte în depresiunile intramontane, spre 8 grade, dar și mai ridicate, până spre valori de 23 de grade, în Dealurile de Vest.
Vremea joi, 14 august, în București
Vremea va fi în continuare călduroasă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla moderat ziua și în general slab noaptea. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade, iar cea minimă va fi de 17...19 grade.
Vremea vineri, 15 august, în țară
În Maramureș, Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în vestul și sudul Olteniei local vremea caniculară va persista, condiții în care disconfortul termic va fi accentuat. În restul teritoriului vremea va fi călduroasă, însă în centrul și nordul Olteniei, în Muntenia și în sud-vestul Dobrogei va deveni caniculară, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și ușor va depăși pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și nord-vestice și pe alocuri în cele sudice și de sud-est. Cerul va fi variabil la munte, unde după-amiaza, pe arii restrânse, vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice, iar în restul țării va fi senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări ziua pe alocuri în sud-est și în extremitatea de sud-vest. Temperaturile maxime se vor încadra între 27...28 de grade pe litoral și în jurul a 37 de grade în sud-vestul Olteniei, în Banat și Crișana, iar cele minime vor fi cuprinse între 8...9 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 24 de grade în Dealurile de Vest.
Vremea vineri, 15 august, în București
Vremea va deveni caniculară, condiții în care disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 35...36 de grade și cea minimă va fi de 18...19 grade.
Vremea sâmbătă, 16 august, în țară
Canicula și disconfortul termic ridicat se vor menține în Banat, Crișana, local în Maramureș, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei, iar în restul țării vremea va fi în general călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse în general slabe și descărcări electrice după-amiaza pe arii restrânse la munte, iar noaptea posibil izolat în vestul și nord-vestul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, trecător cu ușoare intensificări pe litoral și izolat asociat averselor. Temperaturile maxime se vor încadra între 27...29 de grade pe litoral și în jurul a 38 de grade în Câmpia de Vest; minimele termice vor fi cuprinse între 12 și 21 de grade, mai coborâte în depresiunile Carpaților Orientali, spre 8 grade, dar și mai ridicate în Dealurile de Vest unde vor fi de 23...24 de grade.
Vremea sâmbătă, 16 august, în București
Va fi vreme călduroasă, cu o maximă a temperaturii aerului în jurul a 33 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 16...18 grade.
Vremea duminică, 17 august, în țară
Gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere mai ales din orele amiezii, astfel că vor fi înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în zona montană, în Maramureș, Transilvania, jumătatea de nord a Moldovei, local în Crișana, Banat și Oltenia și pe arii restrânse în vestul și nordul Munteniei; ploile vor avea caracter torențial, local se vor înregistra cantități de apă însemnate, izolat va cădea grindină și vor fi vijelii. În regiunile sud-estice, cerul va fi variabil, probabilitatea pentru averse va fi redusă, iar în a doua parte a intervalului vântul va avea unele intensificări. Valorile termice se vor pondera în regiunile vestice, iar la nivelul întregii țări va fi vreme călduroasă, pe alocuri caniculară cu disconfort termic în jumătatea de sud-vest; temperaturile maxime se vor încadra între 27...28 de grade pe litoral și în jurul a 36 de grade în sud-vestul teritoriului, iar minimele termice vor fi cuprinse între 11 și 21 de grade.
Vremea duminică, 17 august, în București
Vremea se va menține călduroasă, posibil caniculară după-amiaza. Cerul va fi variabil, probabilitatea pentru averse va fi redusă, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări la sfârșitul intervalului. Temperatura maximă se va situa în jurul a 34 de grade, iar cea minimă va fi de 18...19 grade.
În continuare, valorile termice vor deveni apropiate de normele perioadei în majoritatea zonelor. Probabilitatea pentru manifestări de instabilitate atmosferică va fi mai mare la începutul intervalului în zonele montane, în sudul și în centrul țării.
Valorile termice se vor pondera în București. Probabilitatea pentru manifestări de instabilitate atmosferică va fi mai mare în 18 august.
de Val Vâlcu
